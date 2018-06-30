Топ-6 ідей ніжного манікюру на літо 2018: фото
Манікюр – є невід'ємна частина довершеного образу. У літній сезон можна поекспериментувати навіть з нюдовим класичним манікюром, додавши лаконічні прості деталі.
Пропонуємо варіанти ніжного манікюру для прихильників пастельних, приглушених кольорів, який буде чудово виглядати на коротких нігтях.
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Усі фото – ELLE
Джерело: 24 Канал
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