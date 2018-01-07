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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Топ дивних різдвяних традицій з усього світу

07:38, сьогодні 558 Читать новость на русском
Дивні різдвяні традиції
Дивні різдвяні традиції / Unsplash

Кожна країна має свої традиції щодо зустрічі Різдва – подекуди вони бувають дуже дивними.

Про це пише "Единственная".

До церкви на роликах!

Навіть не особливо віруючі люди хоча б раз на рік можуть зайти до церкви, щоб подарувати собі святковий настрій, – на Різдво. Однак тільки в Венесуелі є дивна традиція їхати до церкви на роликах. Для масового забігу на роликах влади навіть перекривають в містах автомобільний рух.

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За курячими крильцями!

В Японії не дуже прийнято відзначати Різдво – християн там мало. Однак в 1970-их роках KFC провела для японців дуже ефективну рекламну кампанію, за підсумком якої в країні з’явилася традиція масово ходити на Різдво за відром курячих крилець в найближче відділення відомої фастфуд-мережі.

Прикрасити будинок дивною фігуркою!

Зазвичай для різдвяного вертепу використовують фігурки ангелів, пастухів і, звичайно, немовляти Ісуса. Однак в Каталонії прийнято ще ставити в куточку маленьку фігурку людини, яка справляє нужду. Каталонці вірять, що така фігурка приносить щастя.

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Зігрітися монітором!

У жителів Нью-Йорка мало варіантів, щоб влаштувати в своїх багатоквартирних будинках справжній різдвяний затишок. Тому люди роблять, що можуть: наприклад, з 1966 року в Нью-Йорку завелася традиція замінювати справжній камін відео на моніторі телевізора.

Замінити ялинку фруктами!

В Індії місцеві християни замінюють справжні ялинки фруктовими. Найчастіше різдвяні деревця роблять з бананів та манго.

Теги: LifeStyle Різдво Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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