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Топ найсексуальніших жінок світу за версією журналу Maxim

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Найсексуальніші жінки світу
Найсексуальніші жінки світу / 24 Канал

Популярний чоловічий журнал Maxim традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети. Цього року Топ-100 очолила 26-річна актриса і модель Кейт Аптон.

Дівчина знялася для обкладинки спеціального номеру журналу. А фотографував дівчину відомий французький fashion-фотограф Жиль Бенсімон.

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Цього року видання розподілило всіх жінок на кілька умовних категорій: "Моделі", "Діви", "Актриси", "Веселі дівчата" та "Сильні гравці".

Так, у рейтинг моделей цього року потрапили переможниця минулого року Хейлі Болдуїн, колишня модель Victoria's Secret Алессандра Амброзіо та Ірина Шейк.

 

У топ "Діви" Maxim відніс співачок і танцівниць, серед яких: Дженіфер Лопез, Ріанна, Бейонсе, Нікі Мінаж, Тейлор Свіфт, Селена Гомес, Аріана Гранде, та інші.

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Журнал назвав найсексуальнішими актрис: Алісию Вікандер, Галь Гадот, Марго Роббі, Скарлетт Йохансон, Олександру Даддаріо, Дженіфер Лоуренс і інших.

 

У категорію "Смішні дівчата" увійшли представниці комедійного жанру, які працюють в медіа: Елі Вонг, Грета Гервіг, Кріссі Тейге та інші знаменитості.

 

Видання також виокремило впливових жінок. Серед них дружина президента США Дональда Трампа Меланія і донька Іванка, герцогиня Меган Маркл, відома тенісистка Каролін Возняцкі та інші.

Повний список Топ-100 можна переглянути за посиланням.

Теги: LifeStyle Еротика Мода
Джерело: 24 Канал
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