Топ найсексуальніших жінок світу за версією журналу Maxim
Популярний чоловічий журнал Maxim традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети. Цього року Топ-100 очолила 26-річна актриса і модель Кейт Аптон.
Дівчина знялася для обкладинки спеціального номеру журналу. А фотографував дівчину відомий французький fashion-фотограф Жиль Бенсімон.
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Цього року видання розподілило всіх жінок на кілька умовних категорій: "Моделі", "Діви", "Актриси", "Веселі дівчата" та "Сильні гравці".
Так, у рейтинг моделей цього року потрапили переможниця минулого року Хейлі Болдуїн, колишня модель Victoria's Secret Алессандра Амброзіо та Ірина Шейк.
У топ "Діви" Maxim відніс співачок і танцівниць, серед яких: Дженіфер Лопез, Ріанна, Бейонсе, Нікі Мінаж, Тейлор Свіфт, Селена Гомес, Аріана Гранде, та інші.
Журнал назвав найсексуальнішими актрис: Алісию Вікандер, Галь Гадот, Марго Роббі, Скарлетт Йохансон, Олександру Даддаріо, Дженіфер Лоуренс і інших.
У категорію "Смішні дівчата" увійшли представниці комедійного жанру, які працюють в медіа: Елі Вонг, Грета Гервіг, Кріссі Тейге та інші знаменитості.
Видання також виокремило впливових жінок. Серед них дружина президента США Дональда Трампа Меланія і донька Іванка, герцогиня Меган Маркл, відома тенісистка Каролін Возняцкі та інші.
Повний список Топ-100 можна переглянути за посиланням.