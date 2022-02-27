Топаза спіймали на мародерстві – судимий антимайданівець знову "відзначився"

Ігнат Кромський, відомий як Топаз, незабаром знову опиниться за ґратами. Цього разу уникнути строку йому навряд чи вдасться.

Харків'янин Ігнат Кромський став відомий у часи Революції Гідності. Після появи відео журналіста Сергія Рульова з Маріїнського парку антимайданівця "Топаза" знала вся країна.

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Він закликав Путіна ввести війська в Україну, захоплював приміщення Харківської ОДА та вів протиукраїнську діяльність. Суд призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, хоча прокурори наполягали на збільшенні терміну до 15 років. 28 вересня 2018 року йому вдалося опинитися на волі через "закон Савченко".

Топаз взявся за старе

Поки у Харкові ЗСУ ведуть активну оборону міста від російських окупантів, Кромський вирішив взятися за старе та вчиняв мародерство. Довго чинити протиправну діяльність йому не вдалося – Топаза швидко затримали. Судячи з кадрів, при затриманні він чинив опір, але впоратися із захисниками України не зміг.

Топаз після затримання / Фото з телеграму Антона Геращенка

Паспорт Ігната Кромського, який вів протиукраїнську діяльність / Фото з телеграму Антона Геращенка

Хто такий Топаз

Ігнат Кромський – відомий колабораціоніст. У 2014 році очолював так звану "оборону" Маріїнсього парку. Став героєм епічного відео: журналіст Сергія Рульов хотів висвітлити "захист" Маріїнського парку" від євромайданівців, "екскурсію" йому проводив саме Кромський. Коли посіпаки Топаза накинулися на Рульова, той почав волати "я людина Зінченка" та "Топаз, дай команду". Цей вислів згодом став мемом.

Відео "Топаз, дай команду"

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