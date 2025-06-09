У ЗСУ назвали ціль Росії під Торецьком

Росіяни наразі намагаються розвивати успіх на Торецькому напрямку та просуватися в бік населеного пункту Яблунівка, задля подальшого руху у напрямку Костянтинівки.

Таку інформацію у понеділок, 9 червня, повідомив речник оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Дмитро Запорожець в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що намагаються зробити росіяни

За його словами, найбільш активними росіяни поводять себе на Торецькому напрямку у Донецькій області.

Середньодобова кількість штурмових дій за тиждень – приблизно 15 – 16, на сьогодні він намагається розвивати свій успіх в напрямку населеного пункту Яблунівка з метою подальших рухів у напрямку Костянтинівки,

– розповів він.

Запорожець розповів, що росіяни не шкодують ресурсів, аби просунутися вперед та створити плацдарм для руху на Костянтинівку. Ворог активно використовує мотоцикли для того, щоб швидко дістатися населених пунктів.

Крім того, він повідомив, що противник використовує проти українських сил FPV-дрони, дрони на оптоволокні та КАБи. Росіяни руйнують цивільну забудову, зокрема можливі укриття для позицій Сил оборони.

До слова, за даними джерел ЗМІ, серед пріоритетів противника на фронті під час літнього наступу можуть бути просування в Донецькій області – головні бої в районах Покровська, Торецька, Часового Яру та Костянтинівки.