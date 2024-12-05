ЗСУ здійснили вдалий контрштурм на Торецькому напрямку, – ОТУ "Луганськ"

Українські військові не лише стримують просування російської армії, а й контратакують росіян. Силам оборони вдалося провести вдалий контрштурм у селищі Неліпівка, що на Донеччині.

На Торецькому напрямку російські окупанти проводять найбільшу кількість штурмів, передає 24 Канал з посиланням на слова речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в ефірі каналу Київ 24.

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Що відомо про контрштурм на Торецькому напрямку

Бобовнікова повідомила, що на Торецькому напрямку українським Силам оборони протистоїть "величезне" угрупування російських військ. Проте наразі українським військовим вдається стримувати ворога та проводити штурми.

На жаль, там зараз точаться важкі міські бої. Це дуже складний тип бою, у містах ускладнене ведення бою, важко застосовувати техніку. На жаль, саме на цьому напрямку ворог кидає максимальну кількість особового складу, щоб витіснити наших оборонців,

– каже Бобовнікова.

Військові кажуть, що ситуація в Торецьку надзвичайно складна. Ворог безперервно штурмує місто артилерією та авіацією. Армія противника здійснює приблизно півтори тисячі обстрілів на добу.

Раніше речниця ОТУ "Луганськ" також повідомила втрати російської армії у боях за Торецьк. За її словами, щотижня росіяни втрачають близько одного механізованого батальйону.