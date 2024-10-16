Росія "розбирає" місто: яка ситуація у Торецьку та чи вдається утримувати позиції

Ситуація на Торецькому напрямку залишається складною, у місті точаться запеклі бої. Ворог "розбирає" місто за допомогою артилерії, авіації, а також FPV-дронів.

У Торецьку фактично не залишилося "цілих" будинків, а деякі квартали просто знищено. Про це в етері телемарафону розповіла речниця Оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає 24 Канал.

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Яка ситуація у Торецьку

Там, де вже неможливо знайти укриття і неможливо закріпитися, де позиції фактично стерті FPV-дронами, нам доводиться переміщатися на інші позиції. І таким чином ворог закріплюється, але просто приходить на випалену землю, де вже нічого немає і таким чином намагається видавити наші сили,

– розповіла Бобовнікова.

За її словами, росіяни обрали надзвичайно ефективну тактику, обстрілюючи місто не вибірково, а вражаючи будівлі, зокрема, великої шкоди завдає використання ворогом авіації по міській забудові. Таким чином, як каже речниця, у Торецьку уже неможливо утримувати позиції. Крім вищезгаданого, страждають і цивільні.

"Щодо FPV-дронів, то маленькими та маневровими БпЛА можна також вишукувати наші позиції й завдавати точкового удару. Їх у ворога багато, і вони можуть в одне місце накинути й десяток дронів", – резюмувала вона.

До слова, наразі на східних напрямках не спостерігається значної ротації сил ворога. Але він постійно поповнює живу силу на своїх передових позиціях. І здійснюють це не великими групами, не бригадами, не цілими підрозділами.