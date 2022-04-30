"Торгівля під дулом автомата": чеченці на Запоріжжі активно вивозять українське зерно

На Запоріжжі російські окупанти відбирають у місцевих фермерів зерно й вивозять його у напрямку окупованого Криму. Зокрема, цим активно займаються чеченці.

Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент, який перебуває у Запоріжжі.

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Як діють окупанти

За словами журналіста, чеченці навіть намагаються демонструвати, що нібито справедливо вилучають у місцевих жителів зерно.

Вони приходять до фермерів, у яких є залишки торішнього зерна, пропонують ціну у два рази меншу ніж його реальна вартість у гривнях, ну гривень вони собі накрали й можуть ними розпоряджатися, або пропонують "солярку", яку зливають зі своєї військової техніки,

– розповів журналіст.

У тих, хто не погоджується на такі умови, окупанти просто відбирають зерно й усе одно вивозять його. Як розповів журналіст, деякі фермери таки погоджуються на умови чеченців, аби отримати хоч якісь гроші.

"От так під дулами автоматів йде торгівля", – додав кореспондент.

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Кореспондент розповів про ситуацію на Запоріжжі станом на 30 квітня: дивіться відео