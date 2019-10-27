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      Підлога з надгробків і з портретами померлих з'явилася у торговому центрі: фото, відео

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      У Казахстані підлогу в ТЦ виклали надмогильними плитами
      У Казахстані підлогу в ТЦ виклали надмогильними плитами / Соцмережі

      У казахстанському містечку Усть-Каменогорську в одному з торгових центрів провели ремонт. І все б нічого, однак після завершення робіт місцеві жителі помітили, що замість звичайної плитки на підлозі в деяких місцях використано фрагменти надмогильних плит з портретами померлих людей.

      Адміністрація торгового центру підтвердила факт інциденту, але всю провину вони перекладають на підрядника, який займався усіма роботами та, відповідно, замовляв матеріали, передає місцеве видання BaigeNews.kz

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      У торговому центрі йшов ремонт. Підлога була вкритою пилом. Розгледіти матеріал, з якого зроблено плитку, було неможливо. Факт розкрився лише до кінця ремонтних робіт. Частина підрядників займалася опаленням, каналізацією та вентиляцією. Підлогу викладали в першу чергу. Відтак, підлога була вкритою пилом. Тому розгледіти матеріал, з якого зроблено плитку, було неможливо Коли ж левова частка підрядників пішлв з об'єкта, підлогу відмили та у двох місцях побачили ці плити,
      – кажуть представники ТЦ.

      За їхніми словами, вони вже звернулися до виконавців робіт, і ці фрагменти вже замінили.

      У Казахстані уламками надмогильних плит виклали підлогу в торговому центрі 

      Організація, що займалася ремонтом, зі свого боку, заявила, що під час ремонту вони використали матеріал, від якого відмовився замовник. Тобто, переконують вони, ці плити ніколи на жодних могилах не встановлювали.

      "Ми займаємося ще й облицюванням. Нам приходять обрізки граніту з Китаю та Алмати. Ми їх збираємо в спеціальні контейнери. А художниця, яка займається створенням портретів на надгробках, відправила в цей контейнер пам'ятник, від якого відмовився замовник. Робітники повинні були сортувати матеріал, але з якоїсь причини не помітили, – пояснили у компанії.

      В одному з торгових центрів Усть-Каменогорська (Казахстан) підлогу покрили фрагментами надгробків: дивіться відео 

      До слова, у російському Єкатеринбурзі замість чавунних ліхтарів, як це передбачає проєкт, встановили ліхтарі, зроблені з пластику. Місцеві активісти припускають, що таким чином місцева влада економить. Хоча за контрактом роботи обійшлися платникам податків у понад 2 мільйони рублів. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Курйозні новини Новини Казахстану Скандал
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