Торкаються тілами: архієпископ вибачився за відвертий кліп, знятий у католицькому соборі

10 жовтня 2021 , 22:26
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Джерело:

CNN

Архієпископ з Толедо (Іспанія) вибачився за кліп "Ateo", який репер C. Tangana та співачка Наті Пелусо зняли у соборі XIII століття. На відео музиканти танцюють бачату і торкаються одне одного тілами.

Кліп "Атеїст" – це історія про дівчину-атеїстку, яку зустріч з хлопцем перетворила у ту, що вірить. У відео є декілька відвертих сцен.

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Зокрема, репер та співачка танцюють і торкаються одне одного тілами. Окрім того, в одній зі сцен Наті Пелусо постає перед глядачами оголеною. Водночас її інтимні частини тіла заретушували. 

Також у цій сцені співачка тримає голову репера. Дівчину оточив натовп, який фотографує усе мобільними. 

На ютубі кліп опублікували 7 жовтня. Станом на 10 жовтня відео переглянули понад 3,7 мільйона людей. 

Репер і співачка відтворили картину собору

Пелусо та C. Tangana у кліпі також відтворили картину з Толедського собору. Вона зображає, як демон тримає жінку за волосся, щоб не дати їй спастися у час Останнього Суду.

Цю картину використали як обкладинку кліпу.

Реакція архієпископа

  • Зйомки у соборі засудив архієпископ Толедський. Він заявив, що просить "щирого вибачення всіх вірян, посвячених і священників, яких справедливо образило неналежне використання священного місця".
  • Водночас настоятель Толедського собору Хуан Міґель Феррер заявив, що метою кліпу є покращити діалог між сучасною культурою, але водночас зберегти віру у церкву. 
  • Окрім того, він зауважив: у пісні мовиться про "історію навернення через людську любов".
Автор: Мар'яна Бекало