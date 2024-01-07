Флоридою пронісся торнадо: моторошні кадри потужних вибухів і спалахів
Джерело:New York Post
Сьогодні у штаті Флорида спостерігали потужний торнадо. Зокрема, близько шостої вечора смерч "завітав" до міста Форт-Лодердейла.
Синоптики попереджають про насування на Флориду ще одного потужного шторму.
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Спалахи і вибухи
Наразі влада Форт-Лодердейла розповідає, що внаслідок стихії постраждалих немає, а збитки незначні.
Тим часом у мережі з'являються фото та відео стихійного лиха, яке руйнує усе на своєму шляху. "Роботу" стихії зафільмувала пара з Нью-Йорку. Закохані прибули до Форт-Лодердейла для того, аби переглянути футбольний матч, і стали свідками дечого "цікавішого".
На їхньому відео – торнадо, що котиться через житловий район і пристань.
Торнадо у Флориді: відео @rawsalerts
На інших кадрах, знятих місцевими, – уламки та спалахи, які супроводжують рух торнадо. Сильний вітер вже встиг понищити човни, а також порвати лінії електропередач.
Страшна стихія у США : відео @WeatherNation
Негода вирує і в інших штатах
Так, у штаті Саншайн до рятувальних служб надходили повідомлення про погану погоду, воронкоподібні хмари, затоплення та руйнівні пориви вітру.
В Маямі торнадо зафіксували поблизу Федеральної траси. Найсильніший грозовий порив вітру, про який повідомлялося, – біля острова Пайн (штат Арізона). Його швидкість сягнула 52 милі на годину.
Торнадо над Форт-Лодердейлом / Фото Fox Weather
Землетрус у Японії: що відомо
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