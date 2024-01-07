Флоридою пронісся торнадо: моторошні кадри потужних вибухів і спалахів

Сьогодні у штаті Флорида спостерігали потужний торнадо. Зокрема, близько шостої вечора смерч "завітав" до міста Форт-Лодердейла.

Синоптики попереджають про насування на Флориду ще одного потужного шторму.

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Спалахи і вибухи

Наразі влада Форт-Лодердейла розповідає, що внаслідок стихії постраждалих немає, а збитки незначні.

Тим часом у мережі з'являються фото та відео стихійного лиха, яке руйнує усе на своєму шляху. "Роботу" стихії зафільмувала пара з Нью-Йорку. Закохані прибули до Форт-Лодердейла для того, аби переглянути футбольний матч, і стали свідками дечого "цікавішого".

На їхньому відео – торнадо, що котиться через житловий район і пристань.

Торнадо у Флориді: відео @rawsalerts

На інших кадрах, знятих місцевими, – уламки та спалахи, які супроводжують рух торнадо. Сильний вітер вже встиг понищити човни, а також порвати лінії електропередач.

Страшна стихія у США : відео @WeatherNation

Негода вирує і в інших штатах

Так, у штаті Саншайн до рятувальних служб надходили повідомлення про погану погоду, воронкоподібні хмари, затоплення та руйнівні пориви вітру.

В Маямі торнадо зафіксували поблизу Федеральної траси. Найсильніший грозовий порив вітру, про який повідомлялося, – біля острова Пайн (штат Арізона). Його швидкість сягнула 52 милі на годину.

: Шторми у США пов’язані з холодним фронтом, що тягнеться за межами потужного північно-східного вітру, який цими вихідними піднімається на східне узбережжя.

Торнадо над Форт-Лодердейлом / Фото Fox Weather

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