За лічені хвилини розібрав склад: кадри моторошного торнадо в Небрасці

7 травня 2024, 16:48
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Руйнівний торнадо пройшов американським штатом Небраска. В мережі оприлюднили кадри наслідків страшної стихії.

Цей торнадо був надзвичайно потужної сили. Власне, він буквально за декілька хвилин розібрав приміщення складу.

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Руйнівний торнадо в США

Одним із штатів, де вирував страшний торнадо була Небраска. 

Торнадо класу EF-3 завдав значних руйнувань у Небрасці та Південній Дакоті, троє людей загинули.

Зазначимо, що потужний торнадо у Небрасці за лічені хвилини розібрав склад, немов картковий будиночок.

Зокрема, наслідки руйнівного стихійного лиха можна й побачити на опублікованих відео. Власне, відеореєстратор одного з припаркованих автомобілів зафіксував проходження торнадо поблизу складу компанії Garner Industries у місті Вейверлі.

За даними місцевих видань, на той момент у будівлі знаходилися 70 працівників. На щастя, жоден з них не загинув, відбувшись лише легкими травмами.

Руйнівний торнадо в Небрасці: дивіться відео

Торнадо сильної потужності в США: дивіться відео

Небраску накрив потужний торнадо: дивіться відео

Наслідки стихійного лиха: дивіться відео

Деталі про торнадо в Сполучених Штатах у квітні

  • Наприкінці квітня цього року в американських штатах Небраска, Техас і Айова вирували руйнівні торнадо. За словами метеорологів, 27 квітня негода досягла свого піку.
  • Найбільш постраждалими регіонами наразі вважають Омаха у Небрасці та Поттаваттам у Айові. Там внаслідок стихійного лиха зафіксували декілька потерпілих, а також відомо, що пошкоджено сотні будівель та інфраструктура міст.
  • У Поттаваттамі пошкоджено близько 120 житлових будинків та порушена робота підприємств. У Омасі поранені двоє осіб.
Автор: Ірина Марціяш