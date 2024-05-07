За лічені хвилини розібрав склад: кадри моторошного торнадо в Небрасці
Руйнівний торнадо пройшов американським штатом Небраска. В мережі оприлюднили кадри наслідків страшної стихії.
Цей торнадо був надзвичайно потужної сили. Власне, він буквально за декілька хвилин розібрав приміщення складу.
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Руйнівний торнадо в США
Одним із штатів, де вирував страшний торнадо була Небраска.
Торнадо класу EF-3 завдав значних руйнувань у Небрасці та Південній Дакоті, троє людей загинули.
Зазначимо, що потужний торнадо у Небрасці за лічені хвилини розібрав склад, немов картковий будиночок.
Зокрема, наслідки руйнівного стихійного лиха можна й побачити на опублікованих відео. Власне, відеореєстратор одного з припаркованих автомобілів зафіксував проходження торнадо поблизу складу компанії Garner Industries у місті Вейверлі.
За даними місцевих видань, на той момент у будівлі знаходилися 70 працівників. На щастя, жоден з них не загинув, відбувшись лише легкими травмами.
Руйнівний торнадо в Небрасці: дивіться відео
Торнадо сильної потужності в США: дивіться відео
Небраску накрив потужний торнадо: дивіться відео
Наслідки стихійного лиха: дивіться відео
Деталі про торнадо в Сполучених Штатах у квітні
- Наприкінці квітня цього року в американських штатах Небраска, Техас і Айова вирували руйнівні торнадо. За словами метеорологів, 27 квітня негода досягла свого піку.
- Найбільш постраждалими регіонами наразі вважають Омаха у Небрасці та Поттаваттам у Айові. Там внаслідок стихійного лиха зафіксували декілька потерпілих, а також відомо, що пошкоджено сотні будівель та інфраструктура міст.
- У Поттаваттамі пошкоджено близько 120 житлових будинків та порушена робота підприємств. У Омасі поранені двоє осіб.