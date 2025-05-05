Україну можуть накрити торнадо та смерчі: коли прогнозуються небезпечні природні явища
- В Україні влітку можуть спостерігатися небезпечні природні явища, такі як торнадо та смерчі.
- Посилення вітру, грозові дощі та град можуть значно збільшити ризик виникнення таких явищ, що може вплинути на врожай та спричинити пошкодження в населених пунктах.
В Україні вже влітку можуть вирувати природні явища, які є нетиповими для нашої місцевості. Метеорологи попереджують, що після звичних дощів можуть бути й випадки небезпечних сильних вітрів.
Про це 24 Канал пише з посиланням на слова метеоролога Ігоря Кибальчича, якого цитує "Телеграф".
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Чи можуть в Україні бути торнадо та смерчі
Останнім часом вітер в Україні став посилюватися. Зростає кількість виникнення торнадо та смерчів. Погодні явища вже не є рідкістю. Та нещодавно торнадо помітили в Київській області, в Броварському районі. Воно виникло через різке вторгнення холодної повітряної маси.
За словами Ігоря Кибальчича, підвищена ймовірність таких явищ, як торнадо й смерчі, буде влітку. До цих явищ додадуться гради.
У літній сезон дощі часто супроводжуються грозами. Через те, що минуле літо було сухим, то цьогоріч кількість дощів і посилення грозової активності, ймовірно, збільшиться. Внаслідок цього є й ризик виникнення смерчів на території України.
Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить,
– розповів метеоролог.
Але активність гроз і граду може мати наслідки зокрема для врожаю. А сильні шквальні вітри своєю чергою можуть завдати серйозних пошкоджень у населених пунктах.
До слова, цього тижня через знижений атмосферний тиск і холод, що йде з північних регіонів Європи, в Україні буде похолодання та рясні дощі. Подекуди можливі також заморозки на ґрунті та мокрий сніг.