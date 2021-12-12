Торнадо зруйнував склад Amazon у США: 6 жертв

Торнадо 10 грудня обвалив стіну та дах будівлі на складі Amazon в Едвардсвіллі в США. Щонаймеше 6 осіб загинули.

Однак 45 людей успішно покинули будівлю. Про це розповів начальник пожежної охорони в Едвардсвіллі Джеймс Вайтфорд.

До теми Різко зросла кількість жертв торнадо у США: МЗС України висловило співчуття

Що відомо про інцидент

Будівля Amazon розташована в західній частині міста з близько 20 складами площею від 100 тисяч до 1,4 мільйона квадратних футів. Це становить близько 130 тисяч квадратних метрів.

Близько 50 працівників перебували на складі, коли він постраждав від стихійного лиха.

Що відомо про торнадо у США

В Америці південно-західний штат Кентуккі 10 грудня сколихнув потужний торнадо. Воно охопило понад 200 миль. У результаті зруйновані будинки, фабрики та склади. Крім Кентуккі, лихо накрило ще низку штатів: Арканзас, Іллінойс, Теннессі, Міссурі.

За останніми даними, щонайменше 79 людей загинули. Найбільше – у Кентуккі.

У МЗС України вже висловили співчуття. Міністр Дмитро Кулеба наголосив, що дуже засмучений через загибель людей та великі збитки внаслідок руйнівного торнадо в США.