Чому нардепа Торохтія не виключають зі "Слуги народу", хоча він відпочивав у Болгарії

В Україні продовжують спалахувати скандали навколо поїздок народних депутатів та інших чиновників за кордон. Нардеп від "Слуги народу" Богдан Торохтій відпочивав у Болгарії, але його не виключили з фракції.

В інтерв'ю Давід Арахамія пояснив, чому так сталося. Мовляв, за поїздку на Мальдіви Арістова виключили, а за відпочинок у Болгарії Торохтія – ні.

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Чому Торохтія не виключають з партії

Тоді йому було виписано відпустку, на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною. Я тут не хотів би особливо вдаватися до деталей, але там були судові процеси навколо дитини, і він її супроводжував,

– пояснив Арахамія.

Він підкреслив, що "це не Арістов з Мальдівами". Водночас він зізнався, що у розмовах з Торохтієм використав чимало ненормативної лексики. Крім того, він ще й познайомився з дружиною народного депутата та поскаржився на нього.

"Але все ж таки це трохи не та ситуація. Тут є деякі спроби маніпулювати ситуацією, щоби ще більше зменшити нашу фракцію", – додав він.

Арахамія додав, що стосовно Торохтія "був тиск", але він розібрався. Водночас він зазначив, що винен у всьому не народний депутат, а його дружина. Попри це, запевнив він, на Торохтія очікує політична відповідальність, "якщо захоче ще раз кудись балотуватися".

На межі вильоту ще кілька "слуг"

На цьому наголосив Арахамія, спілкуючись з журналістами. Він зазначив, що кілька народних обранців можуть вийти зі складу "Слуги народу". Причиною цьому стало те, що вони не хочуть підтримувати законопроєкти, які необхідно ухвалити на вимогу західних партнерів.

Водночас Давид Арахамія зауважив, що за весь час фракцію покинули 17 народних депутатів. Мовиться про орієнтовно 6,75% від початкового чисельного складу фракції.

Наостанок він підкреслив, що цей парламент має чітку мету – наблизити вступ України до Євросоюзу. Але для цього необхідно не лише дотриматися 7 критеріїв, а й ухвалити 37 євроінтеграційних законів.