Тортури, викрадення та вбивства: жителі Казахстану розкрили подробиці кривавих подій у країні

Останні події у Казахстані сколихнули весь світ. Влада країни, щоб придушити мирні протести, попросила військової допомоги в ОДКБ – Організації, до якої входять Росія, Білорусь, Вірменія та ін. У результаті кривавих сутичок у країні безліч людей отримали поранення, зникли чи загинули.

Про те, як влада порушувала права людини в Казахстані, як гинули від куль військових чи зникали безвісти протестувальники – сайту 24 каналу розповіли експерти та місцеві жителі.

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Порушення прав людини у Казахстані

Міжнародна неурядова організація Amnesty International засудила порушення прав людини у Казахстані. Зазначається, що влада придушувала основні права казахстанського суспільства, забороняючи не лише мирні протести, а й опозиційні політичні партії протягом багатьох років.

У повідомленні наголошується, що замість того, щоб погрожувати розправою з протестувальниками, влада Казахстану повинна вирішити ситуацію мирним шляхом, а саме: негайно й беззастережно звільнити всіх довільно затриманих, а також адресувати зловживання, вчинені державою. Протестувальникам, яких звинуватили в міжнародно визнаних злочинах за насильницькі дії, мають забезпечити справедливий судовий розгляд відповідно до міжнародного права в галузі прав людини.

Директорка Amnesty International у регіоні Східної Європи й Центральної Азії Марі Стразерс заявила, що право на мирні зібрання закріплені Конституцією Казахстану та міжнародним правом. Вона закликала поважати свободу слова та захищати мирних протестувальників.

Вони (представники влади – 24 канал) також повинні забезпечити, щоб поліція не застосовувала незаконну й надмірну силу. Будь-який співробітник поліції або інша посадова особа, відповідальна за порушення прав людини, має бути притягнута до відповідальності,

– додала Марі Стразерс.

Вбивства протестувальників у Казахстані вимагають розслідувати й в Організації Об'єднаних Націй. В ООН заявили, що потрібно з'ясувати, чи було виправданим застосування сили з боку правоохоронних органів та армії країни. Владу та сили безпеки закликали припинити застосування смертоносної сили проти протестувальників, а також засудити зловживання терміном "тероризм" щодо противників держави.

Дії влади Казахстану щодо протестувальників засудили в ООН / Фото Getty Images

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"Будь-які зародження інших думок присікалися в корені"

Правозахисник Константин Кястутисович народився у Казахстані. Там він очолював республіканське громадське об'єднання "Коаліція з питань захисту прав політв'язнів". Чоловік розповів, що згідно з законами Казахстану, тільки організації республіканського масштабу, тобто які представлені у всіх регіонах, мають право видавати відкріпне посвідчення на виборах.

Наша організація – єдина, яка не відмовилася від цієї можливості. Ми видали понад 500 таких посвідчень людям, які зафіксували порушення. Ці протоколи в мене є до сьогодні – про те, що вибори були сфальсифіковані. Токаєв прийшов до влади в результаті грубих порушень на виборах. Щодо мене було відкрито низку кримінальних справ, в тому числі за наклеп. Константин Кястутисович Правозахисник

Кястутисович розповів, що через дії зовнішніх правозахисних сил його виправдали, але тоді з'явилися загрози життю. Тому він залишив рідну країну та попросив захист в України. Тут чоловік проживає третій рік. За його словами, права людини у Казахстані взагалі перестали існувати. До початку мирних протестів 2022 року люди ще могли робити певні заяви, хоча дозвіл навіть на поодинокі пікети влада не давала.

Якщо хтось і виходив, то людей затримували. Всі ЗМІ у Казахстані – абсолютно лояльні та підконтрольні владі. Будь-які зародження інших думок присікалися в корені,

– додав експерт.

За його словами, наразі є інформація тільки щодо затримання журналістів в низці регіонів Казахстану, які насмілилися висвітлювати з місця подій самі мітинги. Вони вже засуджені та притягнуті до відповідальності за адміністративним законодавством, їм виписані арешти – від 10 до 40 діб. Зараз також виловлюють блогерів, які мають відео з протестів. Погрожуючи, людей змушують видаляти ці записи. Також забирається апаратура – телефони, ноутбуки.

Протести у Казахстані / Фото з фейсбуку Костянтина Кястутисовича

Проводяться обшуки не лише у людей, які виходили на протести, а й у тих, які робили якісь публікації в соціальних мережах. Тобто, зараз триває зачистка буквально по всій країні. Страждають не тільки ті люди, які вийшли на мітинг, а й ті, які якимось чином підтримували в соцмережах. Зараз ці люди також потрапили під репресії,

– уточнив правозахисник.

Він також опублікував відео, де ховають сім'ю: чоловіка, дружину та дочку, які потрапили під обстріл військовими. Голос за кадром каже: "Хіба такою має бути армія, хіба вона не повинна захищати, а не вбивати".

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На думку Кястутисовича, ОДКБ ввели, щоб "врятувати владу диктатури та режим Назарбаєва і Токаєва, який є приставкою до Назарбаєва". Правозахисник наголосив, що народ вийшов масово та був добре організований. Поліція та воєнні стали переходити на бік народу.

Фактично у них (влади – 24 канал) не було іншої можливості як врятувати себе, крім того, щоб ввести війська ОДКБ. У нас є відео та скриншоти, коли ще не було офіційно заявлено про введення ОДКБ, то вже російські військові літаки перебували на території Казахстану. Вони були вже на підльоті в той момент, коли Токаєв заявив, що просить введення військ,

– розповів експерт.

За його словами, казахстанське суспільство вже втомилося від диктатури однієї людини. Всі говорять про те, що потрібна парламентська республіка. Все відбувалося миттєво і якби ОДКБ не увійшла в Казахстан, то революція відбулася б.

Казахстанський боєць змішаних єдиноборств Куат Хамітов зробив заяву в Instagram після затримання співробітниками ОМОНу і розповів про ставлення до нього з боку представників правоохоронних органів.

Він сказав, що до будинку увірвалися силовики та без причини побили та затримали його. Під репресії потрапив й батько Хамітова, якого побили автоматом. Після цього працівники правоохоронних органів опублікували свою "хоробрість" в соцмережах.

Куат Хамітов / Фото з Instagram спортсмена

Спортсмен додав, що "захищав честь казахської нації на чемпіонаті світу та планував ще років п'ять виступати, продовжувати кар'єру, прославляти Казахстан". Однак після побиття правоохоронними органами, він вирішив офіційно завершити спортивну кар'єру.

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Зникнення людей

З'являються повідомлення і про викрадення людей. Опозиційна журналістка Наталія Садикова була змушена через переслідування залишити Казахстан у 2014 році. Зараз вона з родиною проживає у Києві та разом із чоловіком Айдосом Садиковим веде ютуб-канал "БАСЕ". На своїй сторінці в Facebook вона заявила, що спецпризначенці "Алан" викрали тяжко пораненого хлопця Саят Аділбекули з лікарні. Де він зараз перебуває – близькі не знають.

Саята Аділбекули викрали з лікарні / Фото з фейсбуку Наталії Садикової

"У в'язницю саджають громадських діячів та справжніх патріотів"

Про масові порушення прав людини розповів й житель Казахстану, ім'я якого не вказуємо з метою безпеки. Він наголосив, що не можна допустити грубого порушення прав громадян Казахстану та закликав міжнародні організації та журналістів і громадських правозахисників звернути на це увагу.

За його словами, національні сили безпеки Казахстану, оперативні та слідчі органи, а також прокуратура та судові органи користуються заворушеннями у країні, щоб придушити громадянську демократію, що зароджується.