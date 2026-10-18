Під час операції "Вівальді" ЗСУ вперше уразили новітню ракетну установку Росії

Бійці Третього армійського корпусу успішно уразили новітню російську вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон". Це перше ураження такої техніки, яке відбулося під час операції "Вівальді".

Точний удар по ворожій цілі завдали оператори MURAMASA, які входять до складу 21-го полку безпілотних систем KRAKEN.

Деталі знищення ворожої техніки

Як свідчать кадри, оприлюднені у телеграм-каналі військового з'єднання, ворожу техніку вдалося виявити та знешкодити за допомогою дронів. Ця подія стала черговим етапом активних дій українських захисників на фронті.

ТОС-3 "Дракон" – новітня російська важка вогнеметна система на гусеничному шасі, створена з використанням елементів та бойового модуля від попередніх систем (ТОС-1А "Солнцепек" та ТОС-2 "Тосочка").

Система оснащена меншою кількістю направляючих (15 труб замість 24 у "Солнцепека"). Також вона має збільшену дальність стрільби (орієнтовно до 15 – 24 кілометрів) термобаричними боєприпасами. Крім того, система має додаткові елементи захисту, зокрема протидронові решітки та динамічний захист.

Як уразили вогнеметну систему: дивіться відео

Нагадаємо, у ході усієї операції "Вівальді" захисники повернули під повний контроль України 16 населених пунктів та деокупували 277 квадратних кілометрів. Загальні втрати російської армії за цей час сягнули 8000 солдатів.