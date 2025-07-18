У кранах води немає, – Андрющенко про страшну реальність на окупованих територіях

На окупованих територіях стрімко вичерпуються запаси питної води. Окупаційна влада вдається до використання води, яка може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям людей.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, ситуація з питною водою на окупованих територіях лише погіршуватиметься.

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В окупації води ставатиме дедалі менше

У Донецькій області, а також у Запорізькій – зокрема в Мелітополі, Бердянську та Токмаку – спостерігаються серйозні проблеми з водопостачанням.

Причини цих проблем різняться залежно від регіону, однак усі вони зрештою зводяться до підриву Каховського водосховища та руйнування гідросистеми України.

"Дійсно – в кранах води немає, і щодня вона зникає в кожному новому місті, або в містечку, або селищі – там, де є централізоване водопостачання. Ситуація стає гіршою. У Донецьку взагалі дійшли до того, що беруть воду вже з шахтних стволів – там, де вона викачується, і розвозять, роздають воду, а вже десь частково почали додавати це в систему", – розповів Петро Андрющенко.

Він додав, що в Маріуполі збільшили водозабір, але це призвело до ще більшого й швидшого обміління. Ситуація з нестачею води стрімко поширюється – зокрема, вже відомо про проблеми з питною водою в Єнакієвому, Дружківці та Зугресі.

До слова, у мережі з'явилися повідомлення, що кілька російських окупантів отруїлися водою. За чутками в Telegram, волонтери привезли воду на передову. Після вживання кілька загарбників впали в кому і померли.

Наразі незрозуміло, де людям брати воду. Окупаційна влада не бурить нових свердловин, натомість планує забирати воду з шахт не лише в Донецьку, а й в інших містах.

Шахти затоплюються природними водами. Оцю воду видавати людям як питну, взагалі розвозити людям. Важкі метали. Тобто, за досить короткої перспективи ми побачимо просто спалахи онкозахворювань, автоімунних захворювань, інших хронічних хвороб,

– сказав Андрющенко.

Він додав, що вода не проходить жодного очищення – вона просочується крізь важкі метали та отруйні речовини, які містяться в ґрунті, особливо в шахтах. Згодом ця вода потрапляє до людей – у тому числі в їжу. Наразі нічого не вирішується. Якщо наступного року окупація триватиме, наслідки стануть ще гіршими.