Той, хто постачає Росії криваві гроші, – співучасник воєнних злочинів, – Устенко

Європейські країни, які й надалі купують російські енергоносії, є причетними до воєнних злочинів, які скоюють російські окупанти в Україні.

Співучасниками злочинів є і лондонські юристи та банкіри, які досі надають послуги олігархам з оточення Путіна

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В цьому переконаний Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко.

Він зазначив, що неспроможність великих Західних економік негайно запровадити ембарго на імпорт нафти й газу з Росії є неприйнятною.

Київ знає про всіх, хто продовжує співпрацю з Росією

Ми знаємо назву корабля, прапор, ім’я капітана, обсяг нафти, ми знаємо, скільки грошей було сплачено за цю нафту, порт призначення, компанію, яка продала страховку. Ми будемо працювати з цією інформацією,

– заявив Устенко.

Він сказав, що то той, хто постачає Росії криваві гроші, які йдуть на вбивство українців та геноцид, є співучасником цих воєнних злочинів.

За словами Устенка, Україна буде мати абсолютне право переслідувати компанії, що є співучасниками воєнних злочинів.

Можливо, через рік, може, через десять років, але ми знайдемо всіх співучасників цих злочинів,

– сказав радник президента.

За його оцінками, Москва отримує близько 1,4 млрд доларів щодня від продажу енергоносіїв, де більша частина коштів надходить з Європи.

Уявіть собі, скільки ракет і бомб можна купити за такі гроші,

– додав радник.

Потрібні найжорсткіші санкції проти Росії

Устенко закликав запровадити ще жорсткіші міжнародні санкції проти Росії, а також вжити негайних заходів щодо спрямування заморожених активів Центробанку Росії на покриття нагальних потреб України, зокрема на оборону та післявоєнну відбудову.

Продаж заморожених активів, які належать підсанкційним олігархам, теж має бути розпочатий якомога швидше. Отримані кошти слід негайно передати на оборону України та післявоєнну відбудову.

Ми і переможемо, і відновимо нашу країну. На це потрібні кошти, і Росія повинна компенсувати кожну гривню наших втрат", – наголосив він.

Устенко пояснив, що негайне ембарго на нафту викличе короткострокове зростання цін на пальне, але згодом відбудеться ринкова корекція, оскільки збільшиться постачання з інших країн.

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