До цього теплого свята 24 Канал зібрав привітання для дочок – ніжні, щирі та дуже особливі. Їх можна надіслати повідомленням, підписати на листівці або просто сказати вголос.

Привітання з Міжнародним Днем донечок в прозі

Донечко, вітаю тебе з Днем дочок! Будь щасливою, здоровою і завжди залишайся собою. Нехай поруч будуть люди, які люблять і цінують тебе такою, яка ти є. Я завжди поруч і дуже тебе люблю.

Моя рідна дівчинко, з твоїм днем! Дякую тобі за твою усмішку, обійми і за те, що робиш моє життя теплішим. Бажаю тобі легкого серця, добрих людей поруч і якомога більше щасливих моментів.

З Днем дочок, моя найдорожча! Нехай у твоєму житті буде більше приводів сміятися, мріяти й радіти. Бажаю, щоб усе задумане вдавалося, а я завжди буду твоєю підтримкою.

Донечко, ти – одна з найбільших радостей у моєму житті. Бажаю тобі не боятися мріяти, вірити у себе і завжди знаходити сили йти вперед. Нехай життя буде до тебе добрим.

Моя люба доню, зі святом тебе! Я хочу лише одного – щоб ти була щаслива. Бережи себе, слухай своє серце і пам’ятай: де б ти не була і скільки б тобі не було років, для мене ти завжди залишатимешся моєю маленькою дівчинкою

Привітання з Днем донечок вірші

****

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

****

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

****

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Щастям обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

Вітання з Міжнародним Днем донечки картинки



Картинки з Днем донечки / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем донечки / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем донечки своїми словами / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем дочки на українській мові / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем дочки на українській мові / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з днем донечки. Обирайте і вітайте.

