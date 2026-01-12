Це свято має привернути увагу суспільства до проблем дівчаток, а також навчити інших допомагати їм. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Всеосвіту".
Дивіться також З Днем святої Анастасії: красиві листівки та вітання до свята
Що відомо про свято?
У різних країнах є різні традиції святкування Дня доньки. У багатьох містах влаштовують конференції, які повинні звернути увагу на проблеми виховання дочок, а також нагадати про важливість реалізації матерів.
До слова, у православному календарі, є декілька дат присвячених донькам.
День доньки – це насамперед свято любові, тепла і турботи. До того ж це чудова нагода привітати своїх доньок із святом і приділити їм більше уваги, ніж зазвичай.
Дивіться також З Днем святої Анастасії: красиві листівки та вітання до свята
Які привітання у віршах прозі, картинках обрати?
Мила моя донечка, ми тебе дуже сильно любимо! Хай всі твої справи досягають успіху, здоров'я – буде міцним та не підводить, а життя – наповнене світлом та яскравими барвами.
*****
Люба моя дитино, вітаю тебе з прекрасним святом – Днем дочки! Бажаю тобі здоров'я і неземного щастя! Хай поряд з тобою завжди будуть тільки добрі люди!
Привітання з днем доньки / Maximum.fm
Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Хай тішить теплими днями,
Чарівними вабить вогнями,
Хай втілює мрії і плани!
Вітаємо, доню кохана!
*****
Найщиріші всі слова для тебе,
Доню моя рідна, чарівна!
Доля буде хай у тебе щедра,
Щастям обдаровує сповна!
Будь розумна, гарна і успішна,
Хай не сходить посмішка з лиця.
Радості, веселощів і сміху,
Кольоровим буде хай життя!
Привітання з днем доньки / Maximum.fm
*****
Вітаю тебе, моя мила донечко. Бажаю душевного сяйва, відчуття краси щодня і щастя у кожному моменті, прекрасного настрою, удачі й любові. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, нехай для тебе не буде нічого неможливого.
*****
Я тебе зі святом вітаю,
Доню, мила, обіймаю.
Хай же мир з тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай твої здійсняться,
І у серці буде щастя.
Привітання з днем доньки / Depositphotos
*****
Доню, у твій день хочеться побажати тобі стільки, що не вистачить слів. Будь доброю, будь сильною та щасливою. Нічого не бійся, ми завжди підставимо тобі плече та прикриємо спину!