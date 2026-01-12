Це свято має привернути увагу суспільства до проблем дівчаток, а також навчити інших допомагати їм. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Всеосвіту".

Дивіться також З Днем святої Анастасії: красиві листівки та вітання до свята

Що відомо про свято?

У різних країнах є різні традиції святкування Дня доньки. У багатьох містах влаштовують конференції, які повинні звернути увагу на проблеми виховання дочок, а також нагадати про важливість реалізації матерів.

До слова, у православному календарі, є декілька дат присвячених донькам.

День доньки – це насамперед свято любові, тепла і турботи. До того ж це чудова нагода привітати своїх доньок із святом і приділити їм більше уваги, ніж зазвичай.

Дивіться також З Днем святої Анастасії: красиві листівки та вітання до свята

Які привітання у віршах прозі, картинках обрати?

Мила моя донечка, ми тебе дуже сильно любимо! Хай всі твої справи досягають успіху, здоров'я – буде міцним та не підводить, а життя – наповнене світлом та яскравими барвами.

*****

Люба моя дитино, вітаю тебе з прекрасним святом – Днем дочки! Бажаю тобі здоров'я і неземного щастя! Хай поряд з тобою завжди будуть тільки добрі люди!



Привітання з днем доньки / Maximum.fm

Хай буде життя позитивним,

Веселим, чудовим, активним,

Багатим, щасливим і плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Хай тішить теплими днями,

Чарівними вабить вогнями,

Хай втілює мрії і плани!

Вітаємо, доню кохана!

*****

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Щастям обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!



Привітання з днем доньки / Maximum.fm

*****

Вітаю тебе, моя мила донечко. Бажаю душевного сяйва, відчуття краси щодня і щастя у кожному моменті, прекрасного настрою, удачі й любові. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, нехай для тебе не буде нічого неможливого.

*****

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.



Привітання з днем доньки / Depositphotos

*****

Доню, у твій день хочеться побажати тобі стільки, що не вистачить слів. Будь доброю, будь сильною та щасливою. Нічого не бійся, ми завжди підставимо тобі плече та прикриємо спину!