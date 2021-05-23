Трагедія на канатній дорозі в Італії: зросла кількість жертв

На півночі Італії 23 травня обірвався трос на канатній дорозі, що біля озера Маджоре. Кількість загиблих внаслідок смертельного інциденту збільшилась до 13 осіб.

Канатна дорога перевозила людей з курортного міста Стреза на гору Моттароне. На момент трагедії кабіна перебувала на значній висоті.

До теми В Італії на канатній дорозі обірвався трос: щонайменше 9 жертв

У кабіні перебували 15 осіб

За попередньою інформацією, у кабіні, розрахованій на 35 осіб, було 15 пасажирів. До туринської лікарні гелікоптером доставили 2 потерпілих дітей – віком від 5 до 9 років. Представники альпійських рятувальних служб не виключають, що кількість жертв може ще зрости. Поки що відомо, що серед загиблих були німецькі туристи.

Трос обірвався неподалік вершини гори

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на місці трагедії досі працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією, трос, який утримував кабіну, обірвався всього за 300 метрів від вершини.

Канатну дорогу закривали для капітального ремонту 7 років тому. Роботи тривали близько 2 років і коштували 4 мільйони євро.