Собак підібрали на дорозі: на Кіровоградщині вівчарки загризли 11-річного хлопчика

На Кіровоградщині дві вівчарки загризли на смерть 11-річного хлопчика. Трагедія сталась просто на подвір'ї, де мешкав хлопчик. За кілька днів до цього він наполіг, щоб батько підібрав собак на дорозі.

Біда сталась у селі Лозуватка Маловисківської громади у неділю, 26 листопада. Батьки загиблого хлопчика були на похороні односельця, а дитина вдома. Семен вийшов з хати і випустив собак, щоб погратися з ними.

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Коли ж батьки повернулись, виявили на подвір'ї закривавлене тіло сина.

За кілька днів до трагедії родина Оніщенків знайшла двох вівчарок, змерзлих та голодних, у посадці і саме на прохання хлопчика забрали їх додому.

У родині четверо дітей, старші вже мають свої сім'ї, є внуки. Вихідними батьки відвозили внуків у Київ.

"Дорогою назад побачили цих тварин на дорозі. Кажуть, хлопчику хотілось їх підібрати. Бо й цей хлопчик, і мама люблять тварин, прихищали їх, і ось таке сталось лихо", – розповіла директорка Лозуватської гімназії Марія Межова у коментарі Суспільному.



Розбитий батько горем шкодує, що послухав сина і підібрав собак / Фото Суспільне

Собак породи німецька вівчарка застрелили місцеві мисливці.

Дитину поки що не поховали, зазначив староста. Слідчі дії у справі не завершені. Мама хлопчика перебуває у лікарні з нервовим потрясінням.