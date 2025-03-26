Жахливий обвал у Сеулі: мотоцикліст зник під землею на очах у водіїв

У столиці Південної Кореї Сеулі мотоцикліст на великій швидкості впав у гігантську вирву просто під час руху. Його тіло знайшли лише через добу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. Трагедія сталася в районі Кандун, у понеділок, близько 18:30 за місцевим часом.

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У Сеулі дорога поглинула мотоцикліста

Дорога раптово обвалилася, і чоловік разом із мотоциклом зник у величезному проваллі.

Рятувальники знайшли його тіло лише наступного ранку о 11:00 приблизно за 50 метрів від місця падіння. У ямі шириною 20 метрів і глибиною 20 метрів також виявили його мобільний телефон та транспортний засіб.

Жахливий момент обвалу дороги потрапив на відео з відеореєстратора, яке швидко стало вірусним у Південній Кореї. На кадрах видно, як байкер провалюється під землю, а автомобіль, що їхав попереду, встигає дивом уникнути падіння. Водій цього авто також постраждав.

Мотоцикліст зник під землею в Сеулі: дивіться відео

Причину катастрофи влада поки що не розголошує. До слова, за останні 10 років у Сеулі зафіксували 223 випадки обвалу ґрунту, викликані зношеністю інфраструктури, просіданням землі та аваріями під час будівництва.