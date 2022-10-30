Тиснява в Сеулі: кількість жертв знову зросла, серед загиблих – іноземці

Кількість жертв тисняви у столиці Південної Кореї зросла до 151 особи. У країні оголошений національний траур.

Жалоба в Південній Кореї триватиме до 5 листопада. Усі заходи та вечірки на честь Хелловіну скасовані для уникнення таких же трагічних випадків та з поваги до загиблих.

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Яка кількість жертв та постраждалих

Кількість жертв зросла до 151 особи, серед яких 19 іноземців, зокрема уродженці Китаю, Узбекистану, Норвегії та Ірану. Постраждали 82 особи, 19 з яких у важкому стані перебувають у лікарні.

Та, на жаль, кількість загиблих може зросити. Правоохоронці отримали 355 повідомлень про зниклих безвісти унаслідок тисняви.

Що відомо про трагедію

У столиці Південної Кореї 29 жовтня почалися масові гуляння на честь Хелловіну. На святкування у Сеулі прийшли 100 000 осіб, адже у Південній Кореї вперше за 3 роки святкують Хелловін без карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19.

За словами свідків, велика група людей ринула до спуску завширшки близько 4 метрів, і їх почали штовхати інші. За даними ЗМІ, хтось нібито побачив якусь знаменитість і кинулися туди, однак підтвердження цієї версії немає.

Через трагедію президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду. Президент наказав офіційним особам направити в Ітхевон – район, де трапилася трагедія, працівників екстреної медичної допомоги та забезпечити ліжка невідкладної допомоги.

Спершу кількість загиблих становила 59 осіб, згодом офіційні представники Сеула повідомили про 140 загиблих.