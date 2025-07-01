У Тбілісі будинок обвалився на людей: моторошне відео

У Тбілісі обвалився фасад аварійної будівлі неподалік Вокзальної площі, внаслідок чого загинули двоє людей. Ще одну жінку госпіталізували з травмами, вона перебуває у лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axar.az. У столиці Грузії, Тбілісі, неподалік Вокзальної площі вранці сталося обвалення частини аварійного будинку.

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Аварійний будинок у Тбілісі обвалився

За повідомленнями місцевої влади, під завалами опинились люди – двоє загинули на місці, ще одна жінка отримала травми та була терміново госпіталізована до лікарні.

Фасад будинку впав прямо на людей: дивитися відео

Мер Тбілісі Каха Каладзе зазначив, що ця будівля раніше була визнана аварійною та отримала п’яту категорію пошкоджень, що означає повну непридатність до відновлення. Влада вже почала розслідування причин обвалу, однак попередньо йдеться про природне руйнування конструкції через тривалий час без ремонту.

У центрі Тбілісі впала частина будівлі: дивитися відео

На опублікованих відео з місця події видно момент, коли фасад будинку раптово обвалюється і падає прямо на перехожих, що призвело до трагедії. Рятувальники швидко прибули на місце, проводять роботи з розбору завалів.