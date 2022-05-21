Трагедія в Туреччині: українець убив двох своїх дітей та поранив дружину, – ЗМІ

Турецькі ЗМІ повідомили про трагедію в Анталії. Українець поранив дружину та розправився зі своїми двома маленькими дітьми.

Загиблому хлопчику було лише 4 роки. Його вбитій сестричці – 6 років. Трагедія сталася 21 травня.

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За даними ЗМІ, між 38-річним українцем та його дружиною спалахнула сварка. Чоловік схопив ножа та поранив жінку.