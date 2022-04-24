Трагічний великодній ранок: окупанти вбили 2 маленьких дівчат на Донеччині

У Донецькій області зранку 24 квітня росіяни вбили двох маленьких дівчат. Будинок в Очеретинській громаді, де жила їхня родина, зруйновано.

Діти віком 14 та 5 років загинули. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Людям необхідно евакуюватись

Чиновник закликав людей евакуюватись із прифронтової зони. Потрібно берегти себе та рідних, оскільки це є найвищою цінністю.

За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення – ні від Бога, ні від людей,

– наголосив Кириленко.

Усе зруйноване українці відновлять, тому зараз головне – прогнати окупантів та вижити.

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