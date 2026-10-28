Трагічно загинув колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк
Трагічно загинув колишній голова та член НКРЕКП Валерій Тарасюк. Про його смерть стало відомо 28 жовтня.
Про це повідомили на сайті НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)
Що відомо про загибель Тарасюка
Там зазначили, що Валерій Володимирович Тарасюк у різні роки очолював Комісію та працював її членом. Він також брав участь у важливих рішеннях і змінах у сфері енергетики.
Для нас він був не лише досвідченим керівником і фахівцем. Він був колегою, людиною зі своїм характером, переконаннями, принципами. Людиною, яку ми знали, з якою сперечалися, знаходили рішення, працювали й просто спілкувалися,
– згадують у НКРЕКП.
Колектив висловив співчуття рідним, близьким та знайомим Валерія Тарасюка.
Зазначимо, що Тарасюк був головою Нацкомісії з листопада 2019 року по лютий 2022 року. Вдруге він очолив НКРЕКП у березні 2024-го року.
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