Не стримати сміху: Лукашенко привіз у Зімбабве трактор – абсурдне відео

Білоруський диктатор та співучасник війни проти України Алєксандр Лукашенко вирішив несподівано завітати до дружньої країни-партнерки Зімбабве. Самопроголошений президент привіз у подарунок трактор, чим розсмішив медіа-простір.

Зовнішня політика Білорусі після того, як Лукашенко вирішив приєднатись до російських злочинів проти України настільки деградувала, що Лукашенку більше нічого не залишається, як їздити в екзотичні країни Африки й дарувати там трактори – повідомляє 24 Канал.

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У Білорусі не залишилося партнерів

Самопроголошений президент Білорусі примудрився виставити себе та свою країну посміховиськом навіть у Зімбабве. Під час зустрічі із керівництвом країни, Лукашенко урочисто передав ключі від трактора під назвою "Білорус".

У відповідь, президент Зімбабве вручив Лукашенку опудало лева, який той, ймовірно, розмістить його у своїй резиденції.

Лукашенко привіз у Зімбабве трактор: дивіться відео

Диктатора зустріли доволі традиційно, із танцями та бубнами, а також вручили йому коровай. Алєксандр Лукашенко та Владімір Путін настільки ізолювали свої країни, що позбувшись практично усіх партнерів, вирішили мати стосунки хоча б з кимось.

Візит білоруського диктатора виглядав немов щось із минулого століття, коли, наприклад, радянський лідер Микита Хрущов їздив до африканських країн-сателітів. Однозначно це не схоже на сучасний візит лідера країни, але Білорусь до цього і не прагне, зв'язавшись зі злочинною Росією.

Лукашенку не потрібен розвиток, не потрібні досягнення Заходу, йому потрібні лише імперські амбіції.

Що Лукашенко робив у Зімбабве