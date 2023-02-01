Не стримати сміху: Лукашенко привіз у Зімбабве трактор – абсурдне відео
Білоруський диктатор та співучасник війни проти України Алєксандр Лукашенко вирішив несподівано завітати до дружньої країни-партнерки Зімбабве. Самопроголошений президент привіз у подарунок трактор, чим розсмішив медіа-простір.
Зовнішня політика Білорусі після того, як Лукашенко вирішив приєднатись до російських злочинів проти України настільки деградувала, що Лукашенку більше нічого не залишається, як їздити в екзотичні країни Африки й дарувати там трактори – повідомляє 24 Канал.
Читайте також Білорусь теж не світовий лідер, – Офіс Президента про візит Лукашенка в Зімбабве
У Білорусі не залишилося партнерів
Самопроголошений президент Білорусі примудрився виставити себе та свою країну посміховиськом навіть у Зімбабве. Під час зустрічі із керівництвом країни, Лукашенко урочисто передав ключі від трактора під назвою "Білорус".
У відповідь, президент Зімбабве вручив Лукашенку опудало лева, який той, ймовірно, розмістить його у своїй резиденції.
Лукашенко привіз у Зімбабве трактор: дивіться відео
Диктатора зустріли доволі традиційно, із танцями та бубнами, а також вручили йому коровай. Алєксандр Лукашенко та Владімір Путін настільки ізолювали свої країни, що позбувшись практично усіх партнерів, вирішили мати стосунки хоча б з кимось.
Візит білоруського диктатора виглядав немов щось із минулого століття, коли, наприклад, радянський лідер Микита Хрущов їздив до африканських країн-сателітів. Однозначно це не схоже на сучасний візит лідера країни, але Білорусь до цього і не прагне, зв'язавшись зі злочинною Росією.
Лукашенку не потрібен розвиток, не потрібні досягнення Заходу, йому потрібні лише імперські амбіції.
Що Лукашенко робив у Зімбабве
- Білоруський диктатор вимушений шукати хоч когось зустрічі на рівні президентів. Оскільки увесь цивілізований світ відвернувся від Білорусі за утиски демократії та участь у війні проти України, Лукашенку довелось їхати аж у Зімбабве й жалітись там на "недооцінку".
- За словами Михайла Подоляка, жодних результатів, які б могли додати вартості Білорусі або Зімбабве цей візит не приніс.
- Хоч Лукашенко і є президентом з 1994 року, він має обмежене коло комунікації, оскільки має доволі специфічний світогляд. Такі диктатори зазвичай бажають якогось підтвердження своєї важливості.