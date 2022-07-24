Біля Харкова на невідомій вибухівці підірвався трактор: водій загинув на місці

На Харківщині під час робіт у полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. 40-річного тракториста врятувати не вдалось.

Повідомлення про трагедію надійшло у Службу порятунку близько 11:30 24 липня. Вибух стався на околиці Харкова.

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Трактор після вибуху загорівся

Трактор наїхав на вибухівку і підірвався. Після вибуху транспортний засіб почав горіти. На жаль, 40-річний чоловік, який був за кермом, загинув.

Коли на місце прибули рятувальники, площа займання сягала 20 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно впорались з пожежею.

Ось що залишилось після підриву трактора / Фото ДСНС України

У ДСНС просять аграріїв бути обережними

Рятувальники просять аграріїв бути дуже обережними і пам'ятати про небезпеку. Частина полів та багато лісових масивів – досі не обстежені. Раніше там тривали активні бойові дії, ворог мінував територію, а також позалишались боєприпаси.

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Небезпека, яку залишив після себе ворог: коротко

Наприкінці червня харківські сапери зняли з даху багатоповерхівки 500-кілограмову авіабомбу, яка не розірвалась. Її вороги скинули на місто ще в березні.

У Сумській області на вибухівці підірвався автомобіль з поліцейськими. Двоє співробітників були поранені.

Коли на тому самому місці працювали вибухотехніки, прогримів повторний вибух. Поранення дістали 5 осіб, одна людина загинула.

У травні в Чернігівській області трактор наїхав на вибухівку. На жаль, водія врятувати не вдалось.

Дивіться у відео, як з даху будинку знімали авіабомбу: