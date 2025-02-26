Трамп допустив, що йому може і не вдатися досягти миру між Україною та Росією
- Трамп заявив, що йому може не вдатися досягти миру між Україною та Росією, але США намагатимуться, щоб Україна повернула якомога більше територій.
- Трамп раніше робив заяви про легкість досягнення миру в Україні, проте тепер визнає, що це не гарантовано.
- Плани та прогнози Трампа щодо врегулювання конфлікту змінювались, зокрема він обіцяв розв'язати питання за 24 години, ще до президентства, або за 6 місяців.
Президент США Трамп зазначив, що йому може і не вдасться досягнути миру в Україні. Він, втім, заявив, що США постараються, аби Україна повернула собі якомога більше територій.
Трамп зазначив, що його план "може і не спрацювати". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBS News.
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Трамп здає назад
Трамп заявив, що миру в Україні у нього досягти може й не вийти. Але США будуть намагатися отримати найкращу можливу угоду, і щоб Україна повернула якомога більше своїх територій.
З якою будуть згодні обидві сторони – і Росія, і Україна. Ми постараємося, щоб Україна отримала якомога більше, щоб вона повернула собі якомога більше (територій, – 24 Канал). Ми будемо намагатися домогтися миру, але це ще не гарантовано, – сказав Трамп.
Нагадаємо, Трамп дуже часто говорив, що досягти миру в Україні легко. За його ж президентства, за його словами, такого б ніколи не сталося, що він повторює й досі.
Як змінювалися прогнози Трампа щодо закінчення війни в Україні:
Березень 2023: "Коли я стану президентом, то досягну цього за 24 години";
Вересень 2024: "Я вирішу це ще до того, як стану президентом";
Січень 2025: "Сподіваюся, це вдасться зробити за 6 місяців";
20 лютого 2025: "Вірю у врегулювання за рік";
26 лютого 2025: "Ви дуже довіряєте нам, тому що вважаєте, що буде мир. Ви знаєте, що це може не спрацювати".