Трамп допустив, що йому може і не вдатися досягти миру між Україною та Росією

Президент США Трамп зазначив, що йому може і не вдасться досягнути миру в Україні. Він, втім, заявив, що США постараються, аби Україна повернула собі якомога більше територій.

Трамп зазначив, що його план "може і не спрацювати". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBS News.

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Трамп здає назад

Трамп заявив, що миру в Україні у нього досягти може й не вийти. Але США будуть намагатися отримати найкращу можливу угоду, і щоб Україна повернула якомога більше своїх територій.

З якою будуть згодні обидві сторони – і Росія, і Україна. Ми постараємося, щоб Україна отримала якомога більше, щоб вона повернула собі якомога більше (територій, – 24 Канал). Ми будемо намагатися домогтися миру, але це ще не гарантовано, – сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп дуже часто говорив, що досягти миру в Україні легко. За його ж президентства, за його словами, такого б ніколи не сталося, що він повторює й досі.

Як змінювалися прогнози Трампа щодо закінчення війни в Україні:

Березень 2023: "Коли я стану президентом, то досягну цього за 24 години";

Вересень 2024: "Я вирішу це ще до того, як стану президентом";

Січень 2025: "Сподіваюся, це вдасться зробити за 6 місяців";

20 лютого 2025: "Вірю у врегулювання за рік";

26 лютого 2025: "Ви дуже довіряєте нам, тому що вважаєте, що буде мир. Ви знаєте, що це може не спрацювати".