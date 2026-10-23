Попри законодавчі обмеження: Трамп хоче балотуватися на третій термін

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед жителями Айови заявив, що нібито має право балотуватися на третій президентський термін. Водночас він визнав, що американське законодавство передбачає обмеження на кількість термінів перебування глави держави при владі.

Слова очільника Білого дому цитує CNN.

Що сказав Трамп про свій президентський термін?

Трамп пояснив свою позицію щодо бажання балотуватися твердженнями про нібито фальсифікації президентських виборів 2020 року, коли перемогу здобув демократ Джо Байден.

За його словами, він міг би знову брати участь у виборах, оскільки, як він вважає, результати голосування були сфальсифіковані. При цьому президент згадав 22-гу поправку до Конституції США, яка обмежує можливість обрання однієї людини президентом двома термінами.

Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори,

– сказав Трамп.

Водночас під час виступу в Су-Фолсі президент, схоже, визнав, що закон може завадити йому знову брати участь у виборах.

"Гадаю, закон передбачає – я не впевнений на 100%, – але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання", – зазначив він.

Однак уже за кілька хвилин Трамп знову заявив, що має право балотуватися навіть на четвертий термін, повторивши звинувачення у фальсифікаціях виборів 2020 року.

Трамп не вперше натякає на можливість залишитися президентом США на третій термін, хоча раніше неодноразово висловлювався проти такого сценарію.

У жовтні 2025 року він виключив спроби залишитися на посаді ще на один термін. У листопаді того ж року, відповідаючи на запитання журналістів про можливу участь у президентських виборах 2028 року, Трамп заявив, що Республіканська партія має сильних потенційних кандидатів, на відміну від демократів.

У лютому 2026 року американський президент знову натякнув, що може претендувати на ще один термін. А у травні він заявив, що планує бути президентом лише два терміни й хоче передати президентство "великому республіканцю".

Водночас 22-га поправка до Конституції США встановлює обмеження у два обрання на посаду президента.