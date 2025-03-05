Ми не продаємося, – у Гренландії відповіли на нові зазіхання Трампа

Дональд Трамп під час виступу перед Конгресом 5 березня знову озвучив бажання привласнити Гренландію. Гренландський прем'єр-міністр Муте Егеде відреагував на нові заяви американського президента.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Муте Егеде у Facebook. Трамп, до слова, аргументує свої плани приєднати Гренландію до США питаннями безпеки.

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Ми не продаємося і нас не можна просто взяти, – Егеде

Егеде вкотре наголосив, що Гренландія не продається.

Гренландія наша. Ми не хочемо бути ні американцями, ні данцями. Ми гренландці. Американці та їхній лідер повинні це зрозуміти. Ми не продаємося і нас не можна просто взяти. Наше майбутнє вирішуватимемо ми самі у Гренландії,

– наголосив він.

Гренландія – це автономна установча країна в складі Данії. Остання уже також відреагувала на заяви Трампа.

Віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен підкреслив, що визнання президентом США права острова на самовизначення є позитивним.

Він додав, що Гренландія хотіла "послабити зв'язки з Данією", але була невпевнена, чи треба це зробити, аби замість цього стати частиною США. Але більше коментувати ситуацію міністр не став на тлі майбутніх позачергових виборів на острові 11 березня.

Водночас, як зазначає The Guardian, "не всі однаково дипломатичні". Так, лідер Соціально-ліберальної партії Данії Мартін Лідегаард назвав нові заяви Трампа "абсолютно неповажними", але також зауважив, що вони стали "менш пишними".