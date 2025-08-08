Дональда Трампа номінували на отримання Нобелівської премії миру. Президент США вважає, що заслужив цю нагороду, адже врегулював щонайменше 5 військових конфліктів.

Свого часу премію отримав Барак Обама ще у перший рік свого президентства. Як зауважив 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, тоді це сталося "авансом".

Трамп прагне визнання

Багато хто вважає, що після того, як Обама отримав цю премію, він почав вести доволі обережну політику. Наприклад, у 2014 році, коли Росія напала на Україну, США ніяк не відреагували.

Для порівняння можемо згадати попередника Обами – Джорджа Буша молодшого. На його каденцію припало вторгнення Росії у Грузію. Тоді він діяв досить жорстко. Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі згадував, що Буш надав йому не гуманітарну допомогу, а військових, які мали не допустити росіян до Тбілісі.

Щодо Нобелівської премії Трампа, я вважаю, що бажано змінити протоколи її надання та вручати їх після завершення каденцій,

– сказав Іван Ус.

Дуже рідко політики в Сполучених Штатах після президентського терміну активно займаються політикою,

"До речі, тут є така специфічна історія, яку бачать ті, хто спостерігає за конфліктом між Індією та Пакистаном. Трамп не дав йому розростися. Тоді Пакистан сказав, що Трамп молодець, йому треба Нобелівську премію", – зауважив Іван Ус.

Однак, лідер Індії сказав, що президент США взагалі ні до чого. Як наслідок, ми маємо 50% мит на продукцію Індії. Вийшов наказ Трампа про те, що через загрозу національній безпеці США, яку становить Росія, запроваджуються мита проти Індії.

Це відповідь на питання, що буде після 8 серпня, коли завершується ультиматум Трампа до Путіна. Можливо, схожий сценарій чекає на Росію.

Зрозуміло, що у Трампа є амбіції щодо цієї премії. Скоріш за все, він хоче отримати її за сукупність багатьох конфліктів, які нібито розв'язав. Хоча зрозуміло, що основний досі триває – це війна Росії проти України,

– наголосив Іван Ус.

До слова, сам Трамп заявив, що заслуговує щонайменше на 4 Нобелівські премії миру. Він згадав свою участь у врегулюванні ситуації в Руанді, Конго, Сербії, а також у війні між Індією та Пакистаном. Однак, Трамп додав, що може не отримати нагороду, бо її нібито вручають тільки лібералам.