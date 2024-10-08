Бідність та автократія: що Трамп підготував для американців

Коли я виступаю у ЗМІ, ведучі запитують, який стосунок має демократія до людей, які голосують, керуючись "кухонними питаннями". Все дуже просто.

Трамп мріє, щоб право перестало функціонувати

Коли Дональд Трамп зруйнує нашу демократію, він також зруйнує нашу економіку. Автократія принесе бідність.

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Подумайте про політиків, яких боготворить Трамп, – Владіміра Путіна в Росії та Віктора Орбана в Угорщині. Перший знищив демократію через фальшиві надзвичайні ситуації, другий – через постійне порушення конституції. Неважко зрозуміти, чому вони подобаються Трампу.

Тепер розглянемо російську та угорську економіки. Росія володіє надзвичайно цінними природними ресурсами, але все ж є бідною країною. Прибутки від її нафти та газу перебувають у руках кількох олігархів. Угорщина є в центрі Європейського Союзу, найуспішнішого торговельного проєкту всіх часів. Та все ж угорці бідніші за своїх сусідів, частково через те, що режим Орбана корумповано спрямовує ресурси ЄС дружнім олігархам.

Урок зрозумілий. Демократія – це метод перевірки корумпованих правителів. Коли немає дієвої демократії, корупція не контролюється.

А демократія є елементом більш фундаментального гаранта процвітання – верховенства права. В Угорщині та Росії верховенство права було зігнуте та порушене на користь небагатьом і на шкоду багатьом.

Припинення верховенства права – це платформа Трампа – Венса.

Трамп балотується як кандидат, який спробував здійснити державний переворот проти конституційного правління. Джей Ді Венс уже неодноразово казав, що закон не визначає, хто керуватиме країною, і що він підтримав би трампівську спробу перевороту.

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Верховенство права починається з принципу, що всі ми однаково підкоряємося йому. Трамп обіцяє використовувати закон як зброю, щоб захистити себе та своїх прихильників і переслідувати своїх політичних опонентів. Ті, хто працював з ним у Білому домі, йому вірять.

Закони виконуються навченими державними службовцями. Трамп і Венс підтримують план зі звільнення 40 тисяч федеральних службовців, які зараз виконують закон, і заміною їх на 40 тисяч лояльних чиновників. Це "Проєкт 2025".

Як Трамп зруйнує США

Щоб зрозуміти, куди це веде, не потрібна велика уява. Ось 5 коротких прикладів.

1. Дуже багаті не будуть обкладатися податками, але ви будете обкладатися високими податками. Найскладніше, що доводиться робити податковій службі, – це оподатковувати багатих. В атмосфері беззаконня і фаворитизму це стане неможливим. Якщо федеральний уряд взагалі існуватиме, то тільки завдяки податкам на середній клас.

2. Банки можуть обвалитися. Як ми бачили у 2008 році, наша фінансова система тримається на дуже тонкій тканині регулювання. Якщо законів не дотримуватимуться – а за адміністрації Трампа і Венса так і буде, – то надмірна авантюра, найімовірніше, втягне всіх нас у чергову фінансову катастрофу. Оплачувати порятунок буде середній платник податків, тому що багаті не будуть оподатковуватися.

3. Американці будуть під загрозою втрати своїх пільг. Соціальне забезпечення та все інше залежить від справного функціонування федеральної бюрократії, а "Проєкт 2025" гарантує, що цього точно не буде. Американці сприймають як належне федеральні установи – від госпіталів для ветеранів до страхування банківських рахунків.

4. Фондовий ринок може обвалитися. Це залежить від законів, які забороняють інсайдерську торгівлю та інші зловживання. Якщо ці закони застосовуватимуться вибірково, і якщо людей, які забезпечували їх дотримання, було звільнено, тоді корумповані інвестори виграють, а інші програють. Через деякий час фондовий ринок втрачає свій престиж, інвестори йдуть в інше місце, і всі програють.

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5. Бізнес застопориться. Ведення бізнесу залежить від усіх видів взаємодії з федеральним урядом. Коли федеральний уряд втратить своїх службовців, багато взаємодій втратяться. Або, що ще гірше, компанії з особистими зв'язками зможуть продовжувати функціонувати, не дотримуючись жодних правил, тоді як інші – зупиняться. Це означає, що мільйони людей втратять роботу.

Цей список можна продовжувати. Крах економіки – це не помилка автократії, а її особливість.

Трамп та Венс мають альтернативу демократії

Існує автократична логіка економічного провалу. Коли нічого не працює, коли закон не має значення, коли вибори не мають значення, єдиний спосіб, яким американці зможуть щось зробити, це звернення до тих, хто має владу. Доведеться давати хабарі корупціонерам і сподіватися на ласку зверху.

Коли ми поводимося так, ми звикаємо до думки, що лише лідер може виправити ситуацію, що, звичайно, любить говорити Трамп. І ось коло замикається і встановлюється новий режим.

Нове самодержавство підтверджується нашою новою бідністю. Це, в будь-якому випадку, план Трампа – Венса.

Вони талановиті політики, і у них є альтернатива демократії та процвітанню – автократія та бідність. Чи принесуть вони Америці цей новий режим – залежить від нас.