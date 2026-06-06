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24 Канал Новини світу Трамп планує нову реконструкцію у Вашингтоні: тепер під прицілом Меморіал Лінкольна
6 червня, 00:57
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Трамп планує нову реконструкцію у Вашингтоні: тепер під прицілом Меморіал Лінкольна

Поліна Буянова

Президент США Дональд Трамп розглядає проєкт перепланування території навколо Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні. Зокрема, він хоче створити набережну, що з'єднає меморіал зі східним берегом річки Потомак.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

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Що цього разу хоче побудувати Трамп?

Дональд Трамп в рамках своїх ініціатив вкотре хоче переосмислити вигляд столиці США.

Вони хочуть назвати її "Набережна Трампа". Це прекрасний проєкт, і він з'єднає Меморіал Лінкольна прямо з Потомаком, 
– розповів американський лідер.

Як зазначають журналісти, в районі Національної алеї вже тривають кілька будівельних проєктів. 

Під час зустрічі зі ЗМІ Трамп також згадав про оновлення дзеркального ставка на схід від Меморіалу Лінкольна та про свою пропозицію побудувати 76-метрову тріумфальну арку, яка має з’явитися на меморіальній розв’язці біля Арлінгтонського меморіального мосту у Вашингтоні.

За словами Дональда Трампа та міністра внутрішніх справ Дага Бергама, ці ініціативи покликані завершити реалізацію плану розвитку Національної алеї, закладеного ще у 1902 році.

Бергам уточнив, що проєкт передбачає будівництво пішохідних мостів, які мають забезпечити зручний перехід через дороги, що відділяють меморіал від річки.

Водночас у Білому домі не надали деталей щодо термінів реалізації проєкту.

Зазначається, що цей променад стане черговим у довгому переліку будівельних проєктів Дональда Трампа щодо знакових об'єктів Вашингтона під час його другого президентського терміну.

Будівництво бальної зали на території Білого дому вже викликало критику з боку істориків і стало предметом судових позовів, спрямованих на блокування проєкту. Минулого тижня федеральний суддя також заборонив Трампу закривати Центр Кеннеді для реконструкції та присвоювати будівлі своє ім'я.

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