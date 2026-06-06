Трамп планує нову реконструкцію у Вашингтоні: тепер під прицілом Меморіал Лінкольна

Президент США Дональд Трамп розглядає проєкт перепланування території навколо Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні. Зокрема, він хоче створити набережну, що з'єднає меморіал зі східним берегом річки Потомак.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

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Що цього разу хоче побудувати Трамп?

Дональд Трамп в рамках своїх ініціатив вкотре хоче переосмислити вигляд столиці США.

Вони хочуть назвати її "Набережна Трампа". Це прекрасний проєкт, і він з'єднає Меморіал Лінкольна прямо з Потомаком,

– розповів американський лідер.

Як зазначають журналісти, в районі Національної алеї вже тривають кілька будівельних проєктів.

Під час зустрічі зі ЗМІ Трамп також згадав про оновлення дзеркального ставка на схід від Меморіалу Лінкольна та про свою пропозицію побудувати 76-метрову тріумфальну арку, яка має з’явитися на меморіальній розв’язці біля Арлінгтонського меморіального мосту у Вашингтоні.

За словами Дональда Трампа та міністра внутрішніх справ Дага Бергама, ці ініціативи покликані завершити реалізацію плану розвитку Національної алеї, закладеного ще у 1902 році.