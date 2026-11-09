Трамп розповів, чи сподівається потрапити до раю та чому не хоче пробачати ворогів

Президент США Дональд Трамп поділився своїми думками про життя після смерті та власні шанси потрапити до раю. Водночас він зізнався, що є дещо, на що він не готовий піти навіть заради цього.

Про це американський лідер розповів в інтерв'ю програмі "60 Minutes", яке опублікував телеканал CBS News.

Що Трамп сказав про рай і своїх ворогів?

Під час розмови журналіст запитав президента США, що, на його думку, відбувається з людиною після смерті.

Я релігійна людина, тому теоретично потрапляю до раю,

– відповів Трамп.

На уточнення, чи справді він сподівається опинитися на небесах, американський президент відповів ствердно.

Сподіваюся. Я не хочу потрапити до пекла,

– сказав він.

Згодом журналіст згадав політичних опонентів Трампа, зокрема колишню спікерку Палати представників США Ненсі Пелосі та ексдиректора ФБР Джеймса Комі. Він запитав президента, чи зміг би той пробачити їм заради потрапляння до раю.

Однак президент США відповів заперечно, пояснивши, що вважає деяких своїх опонентів нечесними та шкідливими для країни.

Відповідь – ні. Я хочу бути чесним. Ні,

– заявив він.

Ба більше, Трамп визнав, що його ставлення до окремих політичних противників навряд чи зміниться.

Я, мабуть, не зможу цього зробити, ні, тому що ненавиджу деяких своїх ворогів і завжди ненавидітиму,

– підсумував американський лідер.

Нагадаємо, Дональд Трамп також продовжує критикувати своїх попередників Джо Байдена та Барака Обаму, звинувачуючи їх у низці проблем США. За підрахунками Reuters, лише від початку 2026 року американський президент щонайменше 890 разів згадував Байдена у своїх публічних виступах, інтерв'ю та соцмережах.