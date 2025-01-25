Найкоротший шлях ракет з Росії у бік США пролягає через Гренландію, – "Голос Америки"

Дональд Трамп не полишає спроб заволодіти Гренландією. Ймовірно, одна із причин – бажання захистити США від Росії.

Саме через півострів пролягає найкоротший шлях російських ракет. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

Дивіться також Росія зазіхає на Арктику: чи зупинять її США там

Росія збільшила військову присутність в Арктиці

США давно вважають, що Гренландія для них життєво важлива для оборони.

Немає сумнівів, що вона є геостратегічно важливою для захисту національної безпеки США від російських ракет. Найкоротший шлях для російських ракет у бік США пролягає Північним полюсом, Гренландією,

– зауважив аналітик Королівського данського оборонного коледжу в Копенгагені Марк Якобсен.

Останніми роками Росія вкладала значні кошти у свою військову присутність в Арктиці.

Зокрема, на архіпелазі Земля Франца-Йосифа на авіабазі Нагурське Кремль розмістив системи спостереження, стратегічні бомбардувальники та ракети, здатні нести ядерну зброю. Також арктичні води патрулюють російські атомні підводні човни. Водночас Росія збільшує свій флот атомних криголамів.

Окрім того, Китай також посилює свою присутність в арктичному регіоні, зокрема, шукає доступ до цінних корисних копалин. Ще нещодавно Пекін та Москва проводили в Арктиці спільні військові навчання.