У Білому домі заявили, що Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, адже його пріоритетом є дипломатія. Зустріч на Алясці може сприяти тому, що лідер США розпочне мирний процес щодо завершення російсько-української війни.

Голова Центру аналітичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, вже не вводитимуть проти Росії санкцій, окрім вторинних. Проте навіть такі обмеження можуть мати серйозні наслідки для самих американців.

"Це санкції проти китайсько-американської торгівлі. Ці обмеження можуть вдарити по громадянах США, тому Трамп не хоче їх вводити", – пояснив він.

Що доведеться зробити Трампу, аби натиснути на Росію?

Ярослав Божко зауважив, що Трамп дійсно не хоче вводити санкції проти Росії, але йому доводиться змінювати риторику щодо Кремля через непоступливість Володимира Путіна.

У Сполучених Штатів Америки не залишається іншого варіанту, окрім як ввести обмеження проти росіян. Крім того, Трамп так чи інакше вестиме торгівельну війну з Китаєм, навіть без російсько-української війни,

– сказав він.

Все тому, що пріоритет американської адміністрації – зниження економічних потужностей КНР на користь США, а війна в Україні – лише один із приводів, щоб це відбулось.

Додамо, Трамп пригрозив Росії "серйозними наслідками", якщо Путін відмовиться від мирних переговорів, хоча деталі можливих дій не розкрив. Міністр фінансів США Скотт Бессент уточнив, що президент готовий як посилити, так і пом'якшити санкції, залежно від результату зустрічі. Водночас Вашингтон закликає європейських союзників готуватися до жорстких економічних заходів проти Росії.