Росія боїться цього, – у Зеленського назвали кроки Трампа, які наблизять перемир’я

Трамп багато говорить про мир, але щоб досягти результату і зміцнити позиції перед виборами до Конгресу, йому треба примусити Росію до реального припинення вогню. Адже заяви про "хорошого Путіна" лише підривають його репутацію.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що Україна пропонує для цього реалістичний план.

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Чи здатен Трамп примусити Росію припинити війну?

Поки Трамп обмежується словами про "хороші розмови" і крок до миру, Путін знову атакує Україну, а російська пропаганда заявляє, що ніхто не може вплинути на СВО. Проте реальність демонструє інше – Україна ефективно б’є у відповідь, і страх та економічні негаразди в Росії очевидні навіть на побутовому рівні.

Трамп 37 разів оголошував про "супер круту розмову" – це його стиль: багато говорити та активно працювати інформаційно. Але порівняння того, що було на вході у війну на Близькому Сході та що вийшло на виході, говорить само за себе,

– сказав Подоляк.

Похвала на адресу Путіна лише шкодить електоральним позиціям його партії напередодні виборів в Конгрес і підриває його репутацію в Європі. Щоб зберегти глобальний вплив і посилити позиції, Трампу потрібно не захищати, а дотиснути Путіна, щоб примусити Росію до реального закінчення війни.

Російський диктатор не має жодних осмислених цілей – лише вбивати та руйнувати, що є класичною загарбницькою агресією. Натомість Україна пропонує конкретний план: зупинка по лінії фронту, переговори з представниками від Європи та США та надійні безпекові гарантії.

"Росія тепер свідомо і цілеспрямовано веде війну виключно проти цивільного населення – і вважатиме, що так можна працювати далі, доки немає наслідків", – сказав Подоляк.

Як підтримка України впливає на глобальний авторитет США?

Також Трамп назвав цю війну найабсурднішою з часів Другої світової та пообіцяв зробити все можливе, щоб зупинити загибель тисяч людей щомісяця. При цьому пояснив складність ситуації "взаємною неприязню лідерів".

За словами Подоляка, Трамп вже не вперше говорить про втрати та обіцяє "зробити все", але слова без дій не змінюють ситуацію, а інструменти тиску на Росію у США є і Росія їх боїться. Пояснювати війну "взаємною неприязню лідерів" – хибна концепція: це класична загарбницька агресія, і антипатія Зеленського до Путіна є не причиною війни, а абсолютно природною реакцією на вторгнення в країну.

На думку політика, тиск на Росію і підтримка України стане сигналом для всього світу, що США надійно стоять за своїми союзниками. Саме це і є шляхом для Вашингтона повернути монопольне домінування в глобальній політиці.

Зеленський послідовно й обережно проговорює всі ці кроки з Трампом, і сьогодні диспозиція вже інша, ніж рік тому – і в США, і в Європі зростає розуміння, що агресію треба закінчувати правильно. Бо якщо закінчити неправильно – вона просто продовжиться в іншому форматі та знову перейде в гарячу фазу,

– підкреслив Подоляк.

Що потрібно зробити США, щоб примусити Росію до миру: дивіться у відео

Що ще відомо про позицію США щодо миру в Україні?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна укласти мирну угоду з Україною, назвавши поточні втрати обох сторін "божевіллям". Про таку позицію він уже повідомив Путіну під час телефонної розмови 14 червня.

Трамп також анонсував зустріч із Зеленським під час саміту G7. Експерти припускають, що подібні заяви можуть вказувати на зміну стратегії Вашингтона щодо шляхів досягнення перемир’я у війні.