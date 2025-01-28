Путін відчув небезпеку: Кремль вдався до певних дій на тлі погроз Трампа

Дональд Трамп пригрозив Росії новими санкціями й митами, якщо Владімір Путін не припинить війну в Україні. І це може стати серйозним ударом для російської економіки.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц сказав 24 Каналу, що найбільша загроза стосується не самого фінансування військово-промислового комплексу Росії.

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Чому занепокоївся Путін

Ліпсіц зауважив, що раптово з Кремля пішли інформаційні сигнали про те, що цілей війни вже досягнуто. Вочевидь, в оточенні Путіна зрозуміли, що економіка почне руйнуватися й усі почнуть біднішати.

За його словами, якби Росія займалася лише війною й не мала жодних інших потреб у грошах, то, ймовірно, коштів вистачило б надовго. І воювати за таких умов можна було б хоч десятиліттями.

Однак, зазначив доктор економічних наук, питання полягає в тому, щоб працювала цивільна економіка. Адже багато людей з адміністрації Путіна саме на цьому заробляє. До того ж має бути якась підтримка населення, яке дуже біднішає.

І Путін це відчуває. Подивіться уважно, він щойно зробив щедрий жест – оголосив, що буде індексація пенсій не на 7,5%, а на 9,5%,

– наголосив Ліпсіц.

Тобто, пояснив він, якщо пенсія росіянина становить 15 тисяч рублів, то йому додадуть ще приблизно 300 рублів, аби той витримав інфляцію. Коли інфляція становить 30%, така індексація пенсій проблеми не розв'яже, але треба хоч якось заспокоїти виборців.

Річ у тім, додав Ліпсіц, що загроза існує не щодо фінансування військового комплексу, а через зростання соціального напруження. Адже збідніння населення може спричинити його невдоволення, яке небезпечне для Путіна.