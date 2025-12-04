У США на честь Трампа перейменували Інститут миру, який він ліквідував раніше
- Інститут миру США, ліквідований раніше адміністрацією Трампа, перейменовано на честь президента Дональда Трампа.
- Перейменування відбулося перед церемонією підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго, що має пройти в приміщенні Інституту.
На будівлі колишньої штаб-квартири Інституту миру США, ліквідованого на початку 2025 року, з'явилися нові написи з ім'ям президента Дональда Трампа. Таким чином хотіли визнати його роль у миротворчих ініціативах.
Перейменування відбулося напередодні церемонії підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго, яка має пройти 4 грудня в приміщенні Інституту. Про це пише CNN, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про перейменування?
У Державному департаменті США пояснили, що у назві вирішили вшанувати "найвидатнішого укладача угод в історії країни".
Ласкаво просимо до Інституту миру Дональда Дж. Трампа. Найкраще ще попереду,
– заявили вони.
Колишній посадовець Інституту, якого цитує CNN на умовах анонімності, назвав дії адміністрації "іронічними", адже "Трамп поставив своє ім’я на інституції, яку сам же зруйнував".
Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що Інститут миру "колись був роздутою, неефективною організацією, яка витрачала 50 мільйонів доларів на рік, не забезпечуючи миру". За її словами, перейменований заклад має стати нагадуванням про "те, чого може досягти сильне лідерство", зазначивши, що Трамп "поклав край восьми війнам менш ніж за рік".
Що відомо про розформування Інституту миру?
- Інститут миру був створений Конгресом у 1984 році для роботи над розв'язанням міжнародних конфліктів. Однак на початку цього року адміністрація Трампа фактично закрила установу, звільнила більшість співробітників і скасувала її федеральне фінансування у бюджеті на наступний рік.
- У березні посадовці Департаменту ефективності уряду (DOGE), який згодом також розформували, намагалися силоміць потрапити до будівлі Інституту, а через кілька днів повернулися вже разом із поліцією.
- Інститут подав позов проти уряду, і суд визнав збройне захоплення незаконним, однак будівля досі перебуває під контролем уряду — триває розгляд апеляції.