"Вдягнули" на Трампа корону: Білий дім запостив фейкову обкладинку журналу Time

Офіційний акаунт Білого дому опублікував на своїй сторінці фейкову обкладинку журналу Time, на якій зображений президент США Дональд Трамп з короною. До цього американський лідер у соцмережах назвав себе "королем".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Білого дому в соцмережі Х (раніше твітер).

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Білий дім "вдягнув" на Трампа корону

Таким способом Білий дім прокоментував рішення адміністрації Дональда Трампа скасувати рішення штату Нью-Йорк щодо плану впровадження плати за в'їзд до центру міста власним транспортом.

"Мангеттен та весь Нью-Йорк врятовані. Нехай живе король!", – писав Трамп у власній соцмережі Truth Social.

На сторінці Білого дому в соцмережі Х це повідомлення Трампа з'явилося у супроводі нібито обкладинки журналу з вбраним у корону Дональдом Трампом. На самій картинці американський лідер з короною на голові усміхається та зображений на фоні Нью-Йорка.



Офіційний акаунт Білого дому опублікував картинку з Трампом в короні / скриншот з Х

Зазначимо, що сам Трамп у своїй соцмережі Truth оголосив Нью-Йорк "врятованим" після скасування "плати за затори".

Рішення скасовує впроваджену з 5 січня оплату за в'їзд до найбільш перевантаженого району Нью-Йорка: 2,25 долара вночі і до 9 доларів в годину пік.

Цей план мав на меті зменшити трафік і забруднення повітря. Його критики стверджували, що він завдасть незручностей пасажирам, які приїздять до Нью-Йорка на роботу.

"Кожен американець повинен мати доступ до Нью-Йорка незалежно від своїх економічних можливостей. Він не повинен бути містом для обраних", – написав Трамп.