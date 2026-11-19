У китайському Шеньчжені пройшов тристоронній саміт за участю Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Очільник Білого дому наголосив, що зустріч має історичне значення та охоплює обговорення всіх ключових світових проблем і ядерної зброї.

Як повідомляє Reuters, на початку зустрічі Трамп підкреслив важливість безпосереднього діалогу між державами. За його словами, троє лідерів мають великий перелік спільних викликів.

Що саме сказав Трамп?

Ми дійсно творимо історію. Нам трьом є що обговорити,

– заявив президент США.

Він зауважив, що переговори торкнуться практично всіх проблем, які зараз перебувають у центрі світової уваги. Трамп також розкритикував підходи попередніх лідерів, які надто часто уникали прямих контактів із тими, з ким мали розбіжності.

Жоден мир ніколи не будувався через відмову від можливостей для взаємодії,

– додав він.

Ядерні арсенали на порядку денному

Окрему увагу під час переговорів приділили глобальній безпеці. Трамп підкреслив, що США, Китай і Росія мають унікальні позиції для обговорення питань, пов'язаних із ядерною зброєю.

Загалом же зустріч Трампа, Сі та Путіна завершилася. Вона тривала орієнтовно 1,5 години.