Трамп назвав умову, за якої потреби в безпекових гарантіях не буде

Президент США Дональд Трамп заявив, що потреби в безпекових гарантіях "не буде", якщо Україна та Росія укладуть мирну угоду.

Про це Трамп сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі, повідомляє 24 Канал.

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Як Трамп ставиться до гарантій безпеки?

Дональд Трамп заявив, що США готові запропонувати гарантії безпеки Україні "для порятунку життів".

У політика також запитали, чи готовий він закрити повітряний простір над Україною, якщо Росія знову нападе.

Якщо буде потрібно, але нам не доведеться турбуватися про це, коли ми укладемо угоду. Не хочу засмучувати президента Зеленського, але все, що я робив із Путіним, було нормально, це було добре. Я не думаю, що щось буде порушено,

– відповів Трамп.

Водночас на питання, чи готовий він запровадити додаткові санкції проти Росії, президент США відповів, що на Путіна "чиниться великий тиск".

До слова, під час зустрічі з Зеленським в Анкарі Трамп також оцінив перспективи завершення війни. Він заявив, що мирна угода між Україною та Росією "давно перебуває в роботі" – документ, за його словами, має як переваги, так і недоліки, а обидві сторони нібито розуміють, про що в ньому йдеться.

Загалом, як наголосив Трамп, останніми тижнями вдалося досягти значного прогресу у питанні завершення війни Росії проти України.

У середу, 8 липня, також має відбутися телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна. За словами президента США, умови Росії "стають м'якшими", а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж вона очікувала.