26 лютого, 19:23
Трамп не планує давати «надто багато» гарантій безпеки Україні, але хоче залишатися партнерами
Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається давати Україні "надто багато" гарантій безпеки. Водночас Штати попросять про це Європу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням слова Дональда Трампа під час засідання Кабінету міністрів.
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Якими можуть бути гарантії безпеки для України
За словами Трампа, США не збираються давати Україні "надто багато гарантій безпеки".
Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід. Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми будемо залишатися партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато,
– заявив президент США.