"Це ідеальний варіант": Рубіо окреслив головні теми перемовин Трампа та Зеленського

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку обговорить із президентом України Володимиром Зеленським припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у Росії. За словами держсекретаря Марко Рубіо, Вашингтон вважає ідеальним варіантом взаємну відмову від атак на енергопостачання.

Про це політик сказав під час етеру на телеканалі Fox News.

Які питання будуть в центрі уваги на зустрічі Зеленського й Трампа?

Американська сторона занепокоєна випадками, коли українські удари зачіпають судна, пов'язані зі США, або створюють загрози для світових постачань нафти.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив на необхідності врегулювання цього питання.

Ми вважаємо, що це була б чудова ідея – припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, при якому не будуть атакуватися об'єкти інфраструктури України, а також російські об'єкти, пов'язані з енергопостачанням. Це ідеальний варіант,

– Марко Рубіо, держсекретар США.

Раніше Дональд Трамп уже порушував це питання у телефонній розмові з українським лідером. Видання Axios зазначало, що американський президент просив припинити атаки на російські нафтопереробні заводи через зростання світових цін на дизельне паливо.

Власне, сам Рубіо також закликав Росію та Україну встановити енергетичне перемир'я. На думку американського посадовця, припинення вогню в цій сфері сприятиме захисту цивільного населення та зменшенню напруги.

Заклики Вашингтона та ситуація на фронті

Ще 13 вересня голова Білого дому публічно закликав зосередитися на інших військових цілях і не виводити з ладу об'єкти виробництва дизеля в Росії.

Пізніше він заявляв про нібито досягнуту домовленість між сторонами, проте ані Київ, ані Москва цих слів не підтвердили.

Ситуація залишається напруженою, адже українські військові продовжують завдавати ударів по ключових об'єктах агресора. Нагадаємо, раніше ми писали, що сили оборони атакували Московський нафтопереробний завод у Капотні під час однієї з наймасштабніших атак на столицю Росії. До речі, цей НПЗ повністю призупинив переробку нафти.