Трамп обговорив з Путіним всі 20 пунктів мирного плану, пункт за пунктом, – Зеленський

Дональд Трамп обговорив із Володимиром Путіним 20 пунктів мирного плану. Володимир Зеленський наголосив на важливості дій, а не лише заяв Росії.

Про це повідомив президент України Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Що відомо про обговорення плану з Росією?

Як розповів Володимир Зеленський, Дональд Трамп проговорив кожен з 20 пунктів мирного плану з російським диктатором Володимиром Путіним. Український лідер також наголосив на тому, як важливо кожній стороні бути в одному контексті.

До того ж американський президент повідомив Зеленському після розмови, що Путін нібито "готовий". Водночас президент України утримався від оприлюднення деталей.

Я сказав президенту (Трампу – 24 Канал), що для нас дуже важливо. Це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Для нас важливо, щоб слова співпадали з діями,

– повідомив президент України.

Мирний план: який прогрес після зустрічі у США?