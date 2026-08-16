Верхи на конях: Трамп похизувався "фотографіями" з першим президентом США

Дональд Трамп вирішив поширити згенеровані штучним інтелектом світлини, на яких він велично позує разом із першим президентом США Джорджем Вашингтоном.

Відповідний допис із суперечливими "світлинами" очільник Білого дому опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.

Які фото виклав у мережу Трамп?

Нинішній американський лідер поділився згенерованими зображеннями. На одному з них Дональд Трамп та Джордж Вашингтон їдуть верхи на конях на тлі Білого дому.

Інша "світлина" відтворює сцену, на якій вищезгадані постаті сидять за столом і паралельно роблять позначки перами на географічній карті.



Трамп поширив псевдосвітлину з Вашингтоном / Зображення з його сторінки

Слід наголосити, що ці кадри, вочевидь, були створені завдяки технологіям штучного інтелекту.

Окрім цих псевдофото, були й дещо інші. Чорно-біла світлина зображає Трампа в бейсболці з написом "Трамп 2028" і підписом нижче "Ми йдемо до перемоги".



Трамп опублікував супереливе фото / Зображення з його сторінки

Зауважимо, очільник Білого дому натякав на можливість балотування на третій президентський термін, що, однак, суперечить американській Конституції.

До серії світлин потрапила ще одна – уже цілком реальна. На ній Дональд Трамп стоїть поруч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Попри понурі вирази на цій конкретній фотографії, на багатьох знімках з ним ми усміхаємося, Кім Чен Ин і я чудово ладнаємо,

– написав президент США.



Дональд Трамп та Кім Чен Ин / Фото зі сторінки Трампа

Нагадаємо, про Кім Чен Ина нещодавно згадував і російський диктатор Володимир Путін. У своєму зверненні до північнокорейського лідера він заявив про вихід відносин між Росією та Північною Кореєю на "безпрецедентний" рівень стратегічного партнерства. За його словами, Москва і Пхеньян узгоджують позиції у сфері регіональної безпеки та розширюють співпрацю за різними напрямами.

Натомість відомо, що Кім Чен Ин надає Путіну безпосередню підтримку зброєю та власними солдатами, які воюють проти України.